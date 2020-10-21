Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pensilvanya'da 16 yaşındaki bir kedi, koronavirüs kaptığı ve bu yüzden solunum sıkıntısı çektiği için uyutuldu.

Yetkililer, evcil hayvanın eyaletteki ilk kedi korona vakası olduğunu açıkladı.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

"Yaşadığı evde birden fazla kişinin koronavirüs olduğu, söz konusu kedide ekim ayı başında solumun problemi rapor edilmişti. Nefes almakta zorlandığı için, maalesef, insani bir şekilde uyutuldu."

ABD'de, temmuz ayında da korona olduğu tespit edilen Buddy adlı köpek, benzer bir şekilde uyutulmuştu.