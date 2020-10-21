Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenistan'ın herhangi bir devletten destek görmediğini belirterek hayal kırıklığını itiraf eden Paşinyan "Ermenistan ne yazık ki ne Rusya'dan ne de başka ülkelerden destek göremedi. Artık Rusya'dan ümidi kestim. Kendimizi savunacağız" dedi.

Paşinyan bir açıklama da Facebook üzerinden yaptı. Halkı "cepheye çağıran" Paşinyan "Diplomatik bir çözüme ulaşılana kadar tüm vatandaşların ellerinde silahla savaşması gerekiyor. Dağlık Karabağ'daki tüm iş insanlarının ve öğrencilerin Dağlık Karabağ’a dönerek ordu hizmetine girmeleri gerekiyor" ifadesini kullandı.

Paşinyan'ın bu sözlerinden saatler sonra Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı bir kare içine düştükleri durumu özetler nitelikte...

Cephede olduğu ifade edilen bir Ermenistan askerinin elini çenesine götürüp düşündüğü fotoğraf alay konusu oldu.

HAJİYEV: SORUNU ÇÖZMEK İSTEMİYORLAR

Paşinyan'ın açıklamalarına Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev cevap verdi. Hajiyev "Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın ''Sorunun diplomatik çözümü yoktur'' açıklaması bir kez daha gösteriyor ki, diyalog yolu ile Karabağ sorununu çözmek istemiyorlar ve maksatları Karabağ'ı işgal altındaki tutmaktır'' dedi.