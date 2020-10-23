Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Türkiye Büyükelçiliği'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir’deki ABD misyonlarının görevlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

ABD Büyükelçiliği sözcülüğünden alınan bilgilere göre ise "ABD'nin Türkiye misyonu, güvenlik koşullarıyla ilgili süregelen değerlendirmelerimizin bir sonucu olarak bu bildirimi yayınladı. Türkiye’de yaşayan Amerikalıların güvenliğini sağlamada Türk hükümetinin desteğine ve Türkiye'deki Büyükelçiliğimizi ve Konsolosluklarımızı ziyaret eden Türk vatandaşlarına da minnettarız” denildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine 2018 yılının Ağustos ayında düzenlenen silahlı saldırının sanıklarından 9 yıl 19 ay hapis cezası alan Osman Gündaş ile 8 yıl 16 ay 15 gün cezası alan patronu Ersin Bayram'ın FETÖ yöneticisi ve üyeleriyle bağlantısı belirlenmişti. Bayram'ın Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastinin şüphelisi Ahmet Kılıçarslan ile bağlantısı dikkat çekmişti. Saldırıyla ilgili Ahmet Çelikten de 3 yıl 9 ay hapis cezası almıştı.