Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbol maçları seyircisiz oynanmaya devam edecek. Mağazalar, 10 metrekareye 1 kişi alacak şekilde müşteri kabul edebilecek. İkiden fazla hanenin mensuplarının buluşması yasaklanacak. Yeni tedbirler kasım sonuna kadar geçerli olacak. Süre sonunda tekrar değerlendirme yapılacak. Öte yandan Federal Mecliste (Bundestag) konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tedbirleri savunarak “Eğer önlemler almasaydık çok geç kalmış olacaktık. Yoğun bakımlarda tedavi gören hasta sayısı son 10 günde iki kat yükseldi. Bu tempoda giderse virüs yoğun bakım ünitelerinin kapasitesini zorlayacak. Dramatik bir durumdayız. Koronayla topyekûn mücadele etmeliyiz. Bu tarihsel krizi atlatmanın tek yolu budur. Kış çok zor geçecek. Dört uzun, zor ay. Ama bitecek” dedi.