Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Parlamentosu (AP), 10-11 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesi tepki çeken bir açıklamada bulundu. 46 yıldır kapalı tutulan Maraş kentinin kısmen açılması kararını “tek taraflı ve yasa dışı” olduğunu iddia eden AP, bu karardan vazgeçilmesini, Kıbrıs meselesinin iki bölgeli federasyon temelinde çözümünün hedef alındığı müzakerelerin yeniden başlatılmasını istedi. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleriyle birlikte, Maraş kentinin kısmen açılması kararını kınayan AP, 10-11 Aralık’ta yapılacak olan AB Lider Zirvesi'nde "Türkiye’ye müeyyide uygulansın" çağrısı yapıldı.

KKTC HALKI YOK SAYILIYOR

AP'nin skandal talebine hem Türkiye hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) tepki geldi. KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada AP'nin, bu kararla bir kez daha Kıbrıs Türk halkınının yok saymakta ve Türkiye’yi haksız bir şekilde suçlama oyununa devam edildiği belirtildi. Kapalı Maraş'ın KKTC toprağı olduğu ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) bu bölgede otoritesi veya yetkisinin bulunmadığı belirtilen açıklamada "Maraş konusunda alınan kararlar ve atılan adımlar sadece KKTC devletine aittir. Hâl böyleyken ne yazık ki karşımızda bu durumu siyasi emelleri doğrultusunda ve sözde işgal edebiyatı çerçevesinde manipüle etmeye çalışan GKRY'nin oyunlarına alet olmaya hazır bir Avrupa Birliği (AB) görüyoruz" denildi.

HAK SAHİBİ RUMLAR MEMNUN

KKTC'nin aldığı karar ile kapalı Maraş'ın açılarak yasal sahiplerine iade edileceği belirtilerek "Kapalı Maraş'ın Kıbrıslı Rum hak sahiplerinin de aldığımız bu karardan yararlanmak yönünde çok istekli olduklarını görmekten mutluluk duymaktayız. Kıbrıs Rum liderliğinin yalana dayalı siyasi propaganda malzemesini kaybetmemek için kendi halkının mülkiyet hakkını kullanmasını engelleme girişimleri düşündürücüdür" değerlendirmesinde bulunuldu.

TEMMUZDA BAŞARAMADILAR

AB Liderler Zirvesinde, birliğin koronavirüsü salgınıyla mücadele fonu, AB bütçesi ve diplomatik dosyaları içeren gündeminin yanı sıra Türkiye’ye müeyyide konusunu da ele alacak. Temmuz zirvesinde Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Fransa, Türkiye’ye Doğu Akdeniz’deki tavrı sebebiyle ekonomik müeyyide uygulanmasını istemiş ancak AB içinde yeterli destek bulunamayınca yaptırım kararının aralık zirvesinde yeniden ele alınması kararlaştırılmıştı.

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Parlamentosunun çağrısına tepki gösterdi. Kabul edilen bağlayıcı olmayan tavsiye kararının tümüyle reddedildiğini belirten Aksoy "Rum yönetiminin dikte ettirdiğinden şüphe duyulmayan bu karar, AP’nin Kıbrıs meselesi konusunda gerçeklerden ne kadar kopuk ve ön yargılı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur” dedi. Türkiye'nin, hem kendi hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını hiçbir tehdit ve şantaja boyun eğmeden kararlılıkla korumaya devam edeceğinin altını çizen Aksoy, Türkiye'nin aynı zamanda diyalog ve müzakere çabalarını da sürdüreceğini kaydetti.