Suriye’nin Halep kentinde bulunan Çobanbey’de güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü. Güvenlik güçlerinin bomba yüklü aracı fark etmesinin ardından araca el konularak güvenli bir bölgeye götürüldü. Güvenli bölgeye götürülen araç, güvenlik güçleri tarafından kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.
Suriye’de güvenlik güçleri bomba yüklü aracı imha etti
14.01.2021 - 20:59 | Son Güncelleme: 14.01.2021 - 21:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Halep kentinde güvenlik güçleri yakaladıkları bomba yüklü aracı kontrollü şekilde imha etti.
Etiketler : suriye,
760002 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/760002.aspx
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