Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in Tianjin kentinde dondurmalardan alınan üç numunede yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği bildirildi.

Tianjin Daqiaodao Food Co. tarafından üretilen dondurmalardan alınan örnekler, Salı ve Çarşamba günleri kontrol için belediyenin hastalık kontrol merkezine gönderilmişti. Yapılan incelemeler sonucu dondurma örneklerinde Covid-19 tespit edildi. Tüm ürünlere el konurken, şirketin 1662 çalışanı karantina altına alınarak nükleik asit testine tabi tutuldu. Ayrıca, dondurmalardan 1812'sinin diğer şehirlere dağıtıldığı belirtildi.

Yetkililer, virüsün nasıl bulaştığını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.