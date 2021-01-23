Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’da zehirlendikten sonra tedavi için Almanya’ya götürülen ve tedavisinin tamamlanmasından sonra 17 Ocak'ta Moskova’ya dönüşünün ardından havaalanında gözaltına alınıp tutuklanan Rus muhalif lider Aleksei Navalny’in destekçileri bugün sokaklara döküldü. Navalny’in tutuklanmasını hukuksuz bulan destekçileri, sosyal medya üzerinden günlerdir yaptıkları protesto çağrılarının ardından harekete geçti. Navalny’in tutuklanmasından sorumlu tuttukları Rusya lideri Vladimir Putin’i de tepkili olan binlerce kişi, bugün ülkenin 50’den fazla kentinde Navalny’ye destek gösterileri başlattı.



Rusya’nın doğu kentlerindeki Vladivostok, Habarovsk, Krasnoyarsk, Altay, Çita, Bernaul gibi kentlerin meydanlarında bir araya gelen göstericilere polis tarafından anında müdahale edildi. Özellikle Habarovsk ve Vladivostok gibi kentlerde bine yakın gösterici bir araya gelerek kitlesel yürüyüşler başlattı. "Putin istifa" sloganlarının atıldığı yürüyüşlerde polis birçok kişiyi gözaltına alındı.

Kremlin teyakkuzda

Rusya’nın başkenti Moskova dahil batı kentlerde de Navalny destekçileri yürüyüş için toplanmaya çalışırken, Kremlin Sarayı çevresi başta olmak üzere özellikle Moskova’da polis güvenlik önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Kremlin Sarayı çevresine bariyerler kurulurken, çok sayıda polis ve zırhlı araç da bölgeye gönderiliyor.