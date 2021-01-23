Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nehammer, kamu yayıncı kuruluşu ORF'ye yaptığı açıklamada, 16 Ocak'ta başkent Viyana'da en az 10 bin kişinin katılımıyla düzenlenen Kovid-19 tedbirleri karşıtı gösteride çok sayıda göstericinin maske ve mesafe kuralına uymadığını belirterek, bu durumun bir daha tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Kovid-19 karşıtı gösteriden dersler çıkarttıklarını, polisin bir dahaki gösteriye daha hazırlıklı olacağını vurgulayan Nehammer, maske ve mesafe kuralına uymayanların 500 avroya kadar para cezasına çarptırılabileceğini kaydetti.

- "Aşırı sağcı ve ırkçı gruplar, gösterileri destekçi kazanmak için kullanıyor"

Bakan Nehammer, özellikle aşırı sağcı ve ırkçı grupların, Kovid-19 önlemlerine karşı düzenlenen protesto gösterilerini, kendilerine destekçi kazanmak için kullandığına dikkati çekerek, bundan sonra bu tarz eylemlerde aşırıcılıkla mücadele birimlerinin de görev alacağını ve radikal yapıların olumsuz faaliyetlerine müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

- FFP2 maske kullanmayanlara 25 avro ceza

Öte yandan, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 25 Ocak'ta toplu taşıma araçları ve kapalı alanlarda zorunlu hale getirilecek FFP2 maskelerinin, diğer maskelere oranla daha iyi koruma sağladığına işaret edilerek, düzenlemeye uymayanlara 25 avro ceza kesileceği ifade edildi.

Başkent Viyana'da 16 Ocak'ta düzenlenen Kovid-19 tedbirleri karşıtı protesto gösterisinde çok sayıda eylemci maske ve mesafe kuralına uymamış, polis 20 kişiyi kısa süreli gözaltına alınmış, 310 kişiye cezai işlem yapılmıştı.