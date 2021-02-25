Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son 10 yıldır gerileyen intihar oranlarının 2020 yılı sonu itibarıyla ilk defa yeniden yükselişe geçtiği Japonya’da hükümet söz konusu tablonun nedeni olduğu düşünülen "yalnızlık" sorununa el attı. Covid-19 salgını nedeniyle etkisi daha ağır hissedilen sosyal izolasyon sürecinin ardından Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, bölgesel kalkınma bakanı olarak görev yapan Tetsushi Sakamoto'yu "yalnızlık ve sosyal izolasyonla mücadeleden sorumlu bakan" olarak görevlendirdi. Sakamoto, yeni görevi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Başbakan Suga, konuyu ele almam ve ilgili bakanlıklarla iş birliği içinde kapsamlı bir strateji ortaya koymam için talimat verdi. Sosyal yalnızlığı ve izolasyonu önlemek ve insanlar arasındaki sosyal bağları korumak için çalışmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

Covid-19'un psikolojik etkisi

Covid-19 salgını nedeniyle 10 eyaletinde olağanüstü hal uygulanan Japonya'da günlük hayatın kısmen kısıtlanması yalnızlık hissinin artmasına neden olmuş, salgının ekonomik etkilerinin de toplum psikolojisini olumsuz etkilediği gündeme gelmişti. Ülkede önüne geçilemeyen sorunların başında gelen intihar vakalarında yeniden artış gözlendiği kamuoyuna yansımıştı.