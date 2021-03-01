Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında aşılama seferberliğine geçtiğimiz ay sağlık çalışanları ile başlayan Japonya, Pfizer-BioNTech ortaklığı tarafından tedariki garanti edilen koronavirüs aşılarının 3’üncü kısmını bugün teslim aldı. Toplam 526 bin 500 dozluk sevkiyatın, aşıların üretildiği Belçika'dan Tokyo yakınlarındaki Narita Uluslararası Havaalanı'na ulaştığı bildirildi.

Geçtiğimiz ay başladı

Japonya'da hükümet ABD'li ilaç devi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına resmi kullanım iznini geçtiğimiz ay vermiş, ülke çapındaki 100 hastanede çalışan 40 bin sağlık personelini kapsayan aşılama programının ilk etabı 17 Şubat'ta başlamıştı. 4.7 milyon sağlık çalışanı için tam kapsamlı aşılamanın ise gerekli dozların yerel yönetimlere ulaştırılmasının ardından bu hafta içinde başlayacağı bildirilmişti.

Sonraki aşama yaşlı nüfus

Japonya’da 65 yaş ve üstü yaklaşık 36 milyon kişinin 12 Nisan'dan itibaren aşılanmasının planlandığı ifade edilirken, söz konusu grubu kronik hastalığı bulunanlar ve yaşlı bakım tesislerinde çalışanların izleyeceği açıklanmıştı. Aşılama seferberliğinin kademeli olarak genel nüfusa yayılacağı duyurulmuştu.

Toplam 386 bin 100 dozluk ilk bölümü Belçika'daki Pfizer fabrikasından 12 Şubat'ta ülkeye gelen Pfizer-BioNTech aşılarının ikinci partisi 21 Şubat'ta Japonya'ya teslim edilmiş, ikinci teslimatın 450 bin doz aşı içerdiği kamuoyuna yansımıştı.

Japonya’da dün itibariyle Covid-19 vakalarının toplam sayısının 433 bin 432'ye ulaştığı kaydedilirken, 7 bin 910 kişi ise hayatını kaybetmişti.