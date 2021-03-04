Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sussex Dükü Prens Harry ile 2018 yılında yaptığı evliliğin ardından adından sıkça söz ettiren Amerikalı aktris Meghan Markle, bu kez de küpeleriyle gündem oldu. İngiliz Kraliyetinin olaylı gelini Meghan’ın resmi etkinliklerde sık sık taktığı 500 bin sterlin’lik küpelerin, geçtiğimiz hafta Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de öldürülmesini onayladığı ortaya çıkan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’dan 'düğün hediyesi' olduğu iddiası tartışmalara yol açtı. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Kraliyet personeli söz konusu küpeleri Meghan’ın kulağında görülmesi nedeniyle tedirgin olsa da konu daha önce gündeme getirilmedi. Son gelişmeler ışığında konunun gündeme gelmesinin ardından Kraliyet Sarayı Basın Yetkilileri, söz konusu küpelerin ödünç alındığını açıkladı. Fakat ismi açıklanmayan bir Kraliyet personeli, küpelerin Suudi Veliaht Prens’ten hediye olduğunu doğruladı. Bunun üzerine Harry ve Meghan’ın avukatları, küpelerin bir Devlet Başkanı tarafından hediye edildiği için kraliyet malı olarak kabul edildiğini ve düşesin kullanımına açık olduğunu söyledi.



Küpeleri Suudi Veliaht Prens’in şahsen verip vermediği tartışılıyor

Suudi Veliaht Prens’in küpeleri Meghan’a şahsen verip vermediği de tartışma konusu oldu. Suudi Veliaht Prens’in Sussex Düşesi’ne küpeleri şahsen hediye etmesi ihtimalinin düşük olduğu belirtilse de, Prens Harry ve Meghan'ın düğününden 2 ay önce Mart 2018'de Prens Selman’ın Londra'ya 3 günlük ziyareti sırasında küpeleri Düşes’e vermiş olabileceğine yönelik iddialar öne sürülüyor.

Küpeleri Kaşıkçı cinayetinden 3 ay sonra takmıştı

Sussex Düşesi Meghan söz konusu küpeleri, 2018’de Kaşıkçı’nın öldürülmesinden 3 ay sonra Fiji’ye yaptığı resmi ziyarette takarken görülmüştü. Meghan, aynı yıl 14 Kasım'da Prens Charles'ın Buckingham Sarayı'ndaki 70. doğum günü partisinde küpeleri tekrar taktı.

Kaşıkçı, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilmişti

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilmişti. Riyad, cinayete karışan 8 şüpheliyi hapis cezasına çarptırmıştı.