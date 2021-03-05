Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya'da darbeci Hafter için savaşan Rus güvenlik şirketi Wagner grubunun unsurları, Moskova'nın çatışma ve gerginlik alanlarında "hibrit savaşa" dayanan yeni politikasının parçası olarak Afrika ülkelerine yayılıyor. Amerikan Bloomberg Ajansı, ismini vermediği bazı kaynaklara dayanarak verdiği haberde, Wagner paralı askerlerinin hâlihazırda; Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Libya, Zimbabve, Angola, Madagaskar, Gine, Gine Bissau, Mozambik ve muhtemelen de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde konuşlandığını savunuyor. Moskova'nın faaliyetlerini resmî olarak tanımadığı Wagner grubu, yerel orduları eğitmek, önemli isimleri korumak, isyancı veya terörist gruplarla mücadele etmek ve sıcak noktalarda altın, elmas ve uranyum madenlerini korumak amacıyla bu ülkelere konuşlanıyor. Wagner, bu hizmetler karşılığında ülkelerdeki mineralleri ve doğal mirası kullanmak, silah, teknoloji ve askerî hizmet tedarik etmek için bazı imtiyazlara ve ruhsatlara sahip.

LİBYA: Wagner'a bağlı yaklaşık iki bin paralı askeri bulunuyor. Wagner'in, keşif ve gözetleme için hafif insansız hava araçlarından (İHA) keskin nişancı tüfeklerine; Pantsir füze ve uçaksavar topçu sisteminden MiG-29 hava muharebe ve savunma uçağı ile Suhoy Su-24 tecrit ve saldırı uçağına kadar nitelikli silahlara sahip olduğu kaydediliyor.

ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ: 2013'ten bu yana ülkedeki iç çatışmalar sebebiyle güvenlik durumu kötüleşen Orta Afrika'da, Wagner ülkedeki en güçlü nüfuza sahip Fransa'yı bertaraf etti. 2018'den bu yana askeri eğitmen adı altında yüzlerce Rus askeri ile yaklaşık 450 Wagner unsuru bulunuyor. Wagner, çeşitli alanlardaki kurumların güvenliğini sağlıyor, Cumhurbaşkanlığı Muhafızlarının ve ordunun eğitiminde öncü bir rol oynuyor. Wagner, Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera'yı ülkenin yaklaşık üçte ikisini kontrolü altında tutan isyancı gruplar karşısında koruyor. Ülkedeki altın ve elmas madenlerini koruyor ve gelirlerin bir kısmını alıkoyuyor. "Rus eğitmenler" 2018'den bu yana kendilerine tahsis edilen Berengo Sarayında bulunuyor. O dönemde kendisini ülkenin imparatoru ilan eden Jean-Bédel Bokassa'nın (1966-1979) ikametgâhı olan sarayın 40 hektarlık arazi üzerinde Rus askerî kampının kurulduğu biliniyor.

SUDAN: Wagner şirketi, Sudan'daki altın arama faaliyetlerine "Meroe Gold" ve "M Invest" şirketleri adı altında 2017 yılında başladı. Wagner ayrıca Sudan ordusundaki askerler ile Darfur bölgesindeki Hızlı Destek Kuvvetlerine de eğitim verdi. Port Sudan'dan Hartum'a ve Darfur'a kadar birçok Sudan şehrinde faaliyet gösterdiği kaydedilen Wagner şirketinin bazı Batı ve yerel medya kuruluşlarının haberlerine göre, Sudan'dan Orta Afrika'ya havalimanları ve sınırlar üzerinden silah ve personel taşıdığı iddia ediliyor.

MOZAMBİK: Ülkenin kuzeyinde zengin doğal gaz sahalarına sahip olan Cabo Delgado Bölgesinde Wagner grupları yayıldı. 2019'dan bu yana Wagner'la anlaşma yapmış 160 ila 300 Rus bulunurken bunların İHA'lar, yüksek teknolojili askerî veri analiz araçlarıyla donatılmış olduğu ifade ediliyor. Wagner unsurları ayrıca Afrika'daki en büyük yatırım alanı olan, uluslararası büyük şirketlerin açık deniz gaz sahalarından yararlanmak için 60 milyar dolar yatırım yaptığı Cabo Delgado Bölgesindeki Mocimboa da Praia liman kenti ile Cabo Delgado Bölgesi yakınlarındaki Nacala ile Namialo bölgelerine de konuşlandı.