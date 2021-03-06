Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Çok Yüksek Bir Bedel: Suriyeli Çocuklar İçin Çatışmanın Maliyeti” başlığını taşıyan araştırmada, Suriye'de 15 Mart 2011'den bu yana süren çatışmalar, bombalı saldırılar ve halkın yerinden edilmesi sonucunda yaşanan ekonomik zarar hesaplandı. Araştırmada Suriye'de 2011'de reform talebiyle başlayan barışçıl gösterilerin Beşar Esad rejiminin kanlı müdahalesiyle iç savaşa dönüşmesinin ülkeye on yıllık maliyetinin 1,2 trilyon doları geçtiği kaydedildi. İç savaşın bugün sona ermesi hâlinde artçı maliyetlerin ise 2035 yılına kadar 1,7 trilyon doları bulacağı aktarıldı.

HAYAT SÜRESİ AZALDI

Ayrıca araştırmada ülkede yaşanan iç savaşın çocukların hayat süresinin son on yılda yüzde 13 gibi bir oranda azalmasına sebep olduğu ifade edildi. Suriye’de son on yılda 55 bini çocuk olmak üzere 600 binden fazla insanın öldüğüne yer verilen araştırmada, 13 milyona yakın Suriyelinin evlerini kaybettiği belirtildi.