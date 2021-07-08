Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

İnsansız hava araçlarının (drone) son zamanlarda hayatın her sahasını kaplaması üzerine Fransa ordusu lazerli “drone yok edici” silah geliştiriyor.

PARALARI HALKTAN TOPLANDI

Halktan toplanan paralarla Cilas firması tarafından geliştirilen silahın prototipi, çarşamba günü ülkenin güneybatısında Atlantik sahillerinde test edildi.

Askeri sözcü, “Teknoloji, hafif ticari drone’ları 3 kilometreye kadar tespit ediyor ve 1 kilometre içinde imha ediyor. Silaha Helma-P ismi verildi” dedi.

Hükumet, askeri üsler ve nükleer tesisleri, alçaktan uçarak radardan kaçan drone’lardan korumak için de bu silahı kullanacak.

2024 YAZ OLİMPİYATLARI'NDAN ÖNCE HAZIR OLMASI PLANLANIYOR

Sistemin Paris’te yapılacak 2024 Yaz Olimpiyatları’ndan önce tamamen operasyonel hale gelmesi planlanıyor.

Teknoloji Avrupa’da ilk kez kullanıldı. İsrail ve ABD de benzer silahlar geliştiriyor.

ABD basınında 'Kargu-2' endişesi Amerika'nın ünlü dergisi Foreign Policy, Türkiye'nin ürettiği Kargu-2 isimli kamikaze İHA'ları konu aldı. "Terminatör" filmlerine benzetilen 'Kargu-2' hava aracı ile ilgili haber, "Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız?" başlığıyla verildi.