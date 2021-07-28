Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FRANSA'DA ALKOL YASAĞI YAYILIYOR

Fransa'da günlük vakalar 5 bini geçti. Bunun üzerine Alpes-Maritimes vilayetinin ardından, ülkenin doğusundaki Bas-Rhin vilayetinde de vakaların artması sonrası yeni tedbiler alındı. 17 Haziran’da kamuya açık alanların büyük kısmında kaldırılan maske takma zorunluluğu yeniden yürürlüğe konuldu. Vaka sayısının her 100 binde 147’ye çıktığı vilayette, halka açık alanlarda alkol satışı ve tüketimi de yasaklandı. Bas-Rhin Valisi Josiane Chevalier, eğer salgın durumu daha da kötüleşirse, bar ve restoranlara saat 23.00’da kapanma zorunluluğu getirebileceklerini duyurdu.

AVRUPA'DA KISITLAMALAR BİR BİR GERİ GELİYOR

Avrupa'da koronavirüs vakalarının delta varyantıyla artışa geçmesinin ardından birçok ülke kısıtlamalara geri döndü. Fransa'da aşı olmayanların kafe ve restoranlara girmesi yasaklandı. İrlanda ve İtalya da aynı uygulamayı yürürlüğe sokmak için kolları sıvadı. Ayrıca İtalya'da 6 Ağustos'tan itibaren halka açık yüzme havuzlarına, spor salonlarına, konserlere, fuarlara, müzelere, sinemalar ve tiyatrolar gibi kültürel mekânlara erişim için "Yeşil Geçiş" uygulaması başlatılacak. Belçika'da bin 500'den fazla kişinin katıldığı açık hava etkinliklerine erişim, 13 Ağustos'tan itibaren aşı sertifikası taşıyanlarla sınırlandırılacak.

İNGİLTERE'DE 10 YIL İÇİNDE MARLBORO SATILMAYACAK

ABD'li sigara firması Philip Morris International CEO’su Jacek Olczak, İngiltere'de Marlboro ve ürettikleri diğer tüm sigaraların satışını 2030 yılına kadar sonlandıracaklarını açıkladı. "Sanıyorum İngiltere’de bugünden itibaren en fazla 10 yıl içinde sigara içme sıkıntısını tamamen çözebilirsiniz" diyen Olczak, sigaranın 2030'dan itibaren satışı yasaklanacak dizel araçlar gibi muamele görmesi gerektiğini söyledi. Olczak hükûmete sigara satışlarını yasaklama çağrısı yaptı. Birleşik Krallık hükûmeti 2030 yılına kadar İngiltere'yi, 2034 yılına kadar da İskoçya'yı "sigarasız" (smoke-free) hâle getirme hedefini Temmuz 2019'da parlamentoya sunduğu bir metinle duyurmuştu. Bu kapsamda yetişkinlerde yüzde 14 dolayında olan sigara içme oranının yüzde 5'e indirilmesi amaçlanıyor.

"AŞI OLMAYAN GİREMEZ"

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan ve işletmecisi olduğu restoranın girişine “Aşı olmayan giremez” yazısını yazan Kemal Özçakar (60), “Amacım aşı çalışmalarına destek vermek. Aşı olmayanları müşteri olarak kabul etmeyeceğiz” dedi. Müşteriler ise işletme sahibine teşekkür ederek bu uygulamayı herkesin yapması gerektiğini söyledi.

Mexico City'de her 10 vakadan 6'sı delta varyantı Meksika’nın başkenti Mexico City'nin Sağlık Bakanı Olivia Lopez Allerano başkentteki Covid-19 vakalarının yüzde 60’ının delta mutasyonu olduğunu belirterek, son günlerde 18 yaşın altında görülen pozitif vakalarda artış olduğuna dikkat çekti.

Delta varyantında en şanssız yaş grubu belli oldu Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı yayılmaya devam ederken, yayınlanan son verilere göre Delta varyantı en çok 50 yaş ve altını etkiliyor.