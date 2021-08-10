Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yogyakarta'daki Jeolojik Afet Teknolojik Araştırma ve Geliştirme Biriminden (BPPTKG) yapılan açıklamada, Merapi'nin bu sabah 2 defa lav püskürttüğü ve çıkan dumanların 3 kilometre yüksekliğe vardığı bildirildi.

2 GÜN ARAYLA HAREKETLİLİK

İlk hareketliliğin yerel saatle sabah 05.58'de, ikinci hareketliliğin ise 06.43'te meydana geldiği açıklandı.

BPPTKG, Yogyakarta sakinlerine, bölgedeki afet hareketliliğinin üçüncü kategoride olduğu uyarısında bulundu.

Merapi Yanardağı'nda en son 8 Ağustos'ta hareketlilik yaşanmıştı.

Cava Adası'nın orta bölgesinde bulunan ve 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı’nda volkanik hareketlilik yaşandığı bildirildi.

Alaska'da 3 yanardağdan biri lav diğerleri kül püskürttü Alaska’nın uzak bölgelerinde bulunan 3 yanardağdan birinin lav ve diğer ikisinin ise buhar ve kül püskürttüğü bildirildi.

İtalya'da Etna yanardağı, bir kez daha lav püskürttü İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, bir kez daha lav ve kül püskürttü.