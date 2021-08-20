Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçmaya çalışan Afganların görüntüleri dünya gündemindeki yerini koruyor.

Kabil Havalimanındaki ABD kargo uçağının kanat ve iniş takımına tutunarak ülkeden ayrılmak isteyen ve metrelerce yükseklikten yere düşen 2 Afgan'ın görüntüleri infiale yol açarken, korkunç anlar tişörtlere resmedilerek ABD ve Singapur merkezli satış platformlarında internet üzerinden satışa sunuldu.

YAŞANAN İNSANLIK DRAMIYLA DALGA GEÇTİLER

Renk renk üretilen ve ortalama 20 dolardan satılan tişörtlerin üzerinde ise "Kabil Serbest Atlama Kulübü" yazısı yer aldı.

İnsani krizin yaşandığı Kabil'deki Afganlarla dalga geçilen tişörtler, sosyal medyada büyük tepki topladı.

SKANDAL TİŞÖRTLER SATIŞTAN KALKTI

Sosyal medya kullanıcıları, alışveriş sitelerinin “ölen insanlarla alay ettiğini” ve “onların acılarından faydalanmaya çalıştığını” belirterek, tişörtlerin satışa sunulmasına tepki gösterdi.

Çok sayıda kullanıcı, “Kabil Atlama Kulübü 2021” isimli tişörtleri “iğrenç” olarak niteledi.

ABD'nin internet üzerinden satış yapan alışveriş platformu ETSY, tepkiler üzerine tişörtlerin internet üzerinden satışını durdurdu.

Kullanıcılar, platformun internet sitesinde “Üzgünüz, bu ürün ve mağaza şu anda kullanılamıyor.” uyarısıyla karşılaştı.

BAZI SİTELERDE DEVAM EDİYOR

Öte yandan, tepkilere rağmen söz konusu tişörtlerin satışı Singapur merkezli alışveriş sitesi “TShirtAtLowPrice” üzerinden devam ediyor.

Alışveriş sitesinde ürünün tanıtımına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Afganistan halkı için dua ediyoruz ve uçaktan düşen iki kişi huzur içinde yatsın. Tişört aslında komik değil, politik açıdan kendi anlamı var, ama sonuçta bu tişörtle ilgili ne hissettiğinize bağlı.”

New York Post’un haberine göre, site tişörtlerin tanıtıldığı 19 saniyelik bir Youtube videosu yayımladı. Ancak video, Youtube tarafından “taciz ve zorbalıkla ilgili kuralları ihlal ettiği” gerekçesiyle kaldırıldı.

İKİ AFGAN UÇAKTAN DÜŞEREK ÖLMÜŞTÜ

Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele almasının ardından Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'ndan kalkan tahliye uçağının kanat ve iniş takımlarına, ülkeyi terk etmek isteyen Afganlar tırmanmıştı.

Afganların uçağa tırmandığı ve iki kişinin uçaktan düştüğü anlara ilişkin görüntüler dünya kamuoyunda infialle karşılanmıştı.

ABD Hava Kuvvetleri, uçağın iniş takımlarında insan vücudu parçaları olduğunu doğrulamıştı.

Hayatını kaybedenler arasında genç milli futbol takımı oyuncusu Zeki Enveri’nin de olduğu açıklanmıştı.

ABD uçağından düşen iki Afgan'ın kimlikleri belli oldu Bu haftanın başında, Afganistan'ın başkenti Kabil'de yer alan Uluslararası Hamid Karzad Havalimanı’nda çıkan izdihamda bir ABD uçağının iniş takımına tutup ardından düşen iki kişiye ait cesetlerin 16 ve 17 yaşındaki yoksul erkek kardeşlere ait olduğu öne sürüldü. Afgan medyası, gençlerin annelerine bakmak için pazarlarda karpuz sattığını ve çöpten yiyecek topladıklarını belirtti.

Uçağın kanadına tutunarak kaçmaya çalıştı! Cansız bedenine ulaşıldı Taliban’ın Afganistan’ın başkenti olan Kabil’i ele geçirmesiyle, ülkeyi terk etmek isteyen vatandaşlar havaalanına akın etti. Kabil Havaalanı’nda panik ve kaos yaşanırken, bir uçağın kanadına tutunarak kaçmaya çalışan Afgan’ın cansız bedeni görüntülendi.