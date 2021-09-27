Türkiye Gazetesi

Dün milyonlarca Alman ve Almanya'da yaşayan nüfusu 1,5 milyona yakın Türk yeni hükumet için sandık başına gitti.

Sandıktan yüzde 25.7 oy alan alan Sosyal Demokrat Parti (SPD) zaferle çıktı. Seçimin ardından parlamentoya giren milletvekilleri netleşirken seçim Kurulu, 19 Türk'ün de meclise girdiğini duyurdu.

SDP'DEN 10, YEŞİLLER'DEN 5 TÜRK

Seçimin galibi Sosyal Demokrat Parti (SPD) adına Berlin’den Cansel Kızıltepe, Hakan Demir; Hamburg’tan Aydan Özoğuz, Metin Hakverdi, Baden-Württemberg eyaletinden Macit Karaahmetoğlu, Derya Türk-Nachbaur, Mehmet Ali Takış ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletinden Gülistan Yüksel, Nezahat Baradari, Mahmut Özdemir Federal Meclis’e girmeyi başaran Türkler oldu. Yeşiller Partisi (Die Grünen) adına Bavyera eyaletinden Ekin Deligöz; Berlin eyaletinden Canan Bayram; Baden-Württemberg eyaletinden Cem Özdemir, Melis Sekmen; Aşağı Saksonya eyaletinden Filiz Polat, Federal meclise girdi.

SOL PARTİ OY KAYBETSE DE 3 VEKİLİ MECLİSE SOKTU

Seçimleri kazanan SPD olarak açıklanırken, Sol Parti’nin (Die Linke) oylarında da büyük bir düşüş gözlemlendi. Sol Parti (Die Linke), 2017 yılında yapılan seçimde oyların yüzde 9,2’sini alırken, başarısını bu seçimde koruyamayarak yüzde 4.9’a geriledi. Federal Meclis’e 3 vekili direkt seçilen Sol Parti, yüzde 5 barajının altında kalmasına rağmen meclise girdi. Sol Parti’den (Die Linke) Federal Meclise girmeyi başaran vekiller, Bavyera eyaletinden Ateş Gürpınar; Baden-Württemberg eyaletinden Gökay Akbulut ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletinden Sevim Dağdelen oldu.

Hıristiyan Demokrat Parti’den (CDU) ise Serap Güler Federal Meclis’e Kuzey Ren Vestfalya eyaletinden girdi.

“ALMAN HALKI HÜKÜMET KUMA GÖREVİNİ SPD, YEŞİLLER VE LİBERALLERE VERDİ”

Almanya Federal Seçim Kurumu’nun geçici seçim sonuçlarını duyurmasının ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD) Başbakan Adayı Olaf Scholz yaptığı açıklamada, “Alman halkı tercihlerini sandığa yansıtarak Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Liberallere oy verdi. Seçmen, kurulacak koalisyon hükümetin belirlemiştir. Aynı zamanda Alman halkı, Hıristiyan Birlik partilerine sandıkta verdikleri mesajla Hristiyan Birlik Partilerinin muhalefet olmalarını istedi. Sandıktan çıkan netice budur” ifadelerini kullandı.

“Seçim bitmiştir” diyen SPD Başbakan Adayı Olaf Scholz, Alman halkına sundukları programı yerine getirebilmek için bir an önce hükümet kurma çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

Almanya'da zorlu koalisyon pazarlığı Almanya'da seçimin galibi yüzde 25,7 oy alarak Sosyal Demokrat Parti olurken, başbakanlık koltuğuna Olaf Scholz oturacak. Sonuçların tamamlanmasının ardından şimdi merak edilen ise partilerin koalisyon görüşmeleri olacak.

Almanya'daki Sosyal Demokrat Parti sandıktan birinci çıktı Almanya'da 60 milyon 400 bin seçmenin oy kullandığı genel seçimlerde Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların yüzde 25,7'sini alarak sandıktan birinci çıktı. Böylece 16 yıllık Merkel iktidarı da sona ermiş oldu.

Almanya’da nefes kesen seçim Almanya’da halk, 20. Dönem Federal Meclisi (Bundestag) belirlemek için sandık başına gitti. Yaklaşık 60,4 milyon seçmenin bulunduğu ve Başbakan Angela Merkel'in aday olmadığı genel seçimlere 47 parti katıldı.