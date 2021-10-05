Türkiye Gazetesi

Güney Kore etkisi bütün dünyada artıyor. Buna göre Oxford İngilizce Sözlüğü'ne (OED) son baskıda 26 Korece kelime eklendi. OED, konuyla ilgili "Hepimiz Kore dalgasının zirvesine çıkıyoruz" açıklamasında bulundu. Kore yemeklerinin son listede yoğun bir şekilde bulunduğu belirtilirken banchan, bulgogi, kimbap gibi yemekler sözlükte yerini aldı. Ayrıca, Güney Kore pop kültüründe öne çıkan hallyu, K-drama, manhwa, mukbang gibi kelimeler de sözlükte temsil edildi. King's College London'dan Dr. Hye-Kyung Lee, Güney Kore'nin sinema, müzik, kültür gibi pek çok alanda dünyayı etkilediğini söyleyerek, K-drama ve K-pop gibi alanların yükselişini örnek gösterdi.

PSY BAŞLATTI, BTS SÜRDÜRÜYOR

Güney Kore'nin kültürel ihracatının İngiltere'deki başarısı bir süredir devam ediyor. 2012'de Güney Koreli pop yıldızı Psy'nin Gangnam Style adlı şarkısı İngiltere'de single listelerinin zirvesine çıkmıştı. Oscar ödüllü Parasite filmi şu anda İngiltere'de en çok hasılat yapan İngilizce olmayan film olarak kayda geçti. Ayrıca, pop grubu BTS, bu yıl İngiltere'de liste başı olduğu bir albüme imza atan ilk Koreli grup oldu.



Weibo'dan BTS hayran sayfasına 2 aylık paylaşım yasağı Çin'in sosyal paylaşım platformu Weibo, Güney Koreli pop müzik grubu Bangtan Boys'un (BTS) hayran sayfasının, 'yasa dışı bağış topladığı' gerekçesiyle 60 gün süreyle paylaşım yapmasını yasakladı. Hayran sayfası, grup üyesinin doğum gününü kutlamak için para toplamaya başlamış ve bir saatte yaklaşık 360 bin dolar elde etmişti.



İngiltere'nin en çok evlenen adamı: Hayatı film olacak İngiltere'de 8 kez evlenip boşanan 73 yaşındaki adamın hayatı film oluyor. Yaşlıı adamın ölmeden önce 9. evliliğini yapmak istediği öğrenildi.



İngiltere'de çarpıcı araştırma: Covid ve grip aşılarını birlikte yaptırmak güvenli İngiltere’de 700 bilim insanından oluşan geniş çaplı araştırmada, bir seferde hem Covid aşısı hem de grip aşısı yapılmasının sağlık açısından güvenli olduğu tespit edildi.

