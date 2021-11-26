Türkiye Gazetesi

Denizlerdeki süper yatların havadaki versiyonu olacak bu aracın astronomik bir maliyeti ise 325 milyon sterlin yani 5 milyar 226 milyon TL.

5 YILDIZLI OTEL KONFORUNDA

Geniş gövdeli bir Airbus A330’un alınıp içinin baştan başa yeniden tasarlanıp döşeneceği araç 5 yıldızlı bir otel konforunda olacak.

Konsept uçak ‘Explorer’ (Kaşif) isminde. İçinde diskotek bulunan uçak cam tavanı ve havaalanındayken balkonu ile VIP yolculara benzersiz seyir imkanı sunacak.

Uçakta çok işlevli bir salon, yatak odaları, yemek odası, konferans salonu, misafir odası ve çokça banyo olacak.

Dubai’deki havacılık fuarında tanıtılan uçağın arka kısmında da spor ve spa tesisleriyle bir hastane odası bulunacak.

ARABALAR DA YÜKLENEBİLECEK

Projeksiyon sistemi ile sanal gündüz ve gece atmosferi oluşturabiliyor ya da uçak canlı bir sualtı dünyası içinde seyrediyor gibi gösterilebiliyor.

Tasarıma göre yolcular arabalarını da uçağa yükleyebilecek. Uçak 12 yolcu için tasarlandı ama gerekirse 47 yolcuya göre değiştirilebilecek.

Lufthansa Technik, konsept araç için sipariş almaya hazır olduğunu, uçağın 'yüksek sınıf' standartlarında dekore edilmesinin bir yıldan fazla sürebileceğini bildirdi.

Dünyanın en büyük süper yatlarından ’Dilbar’ İstanbul Boğazı’ndan geçti Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov’a ait 256 milyon dolar değerindeki ’Dilbar’ isimli süper yat, İstanbul Boğazı’ndan geçti.

Karada da gidebilen çok amaçlı süper yat İtalya’daki yat tasarım firması Lazzarini Design, geliştireceği süper yatla ilgili planlarını açıkladı.

Süper yatlar görücüye çıkıyor Deniz tutkunlarının her yıl ilgi ile beklediği dünyanın en büyük ikinci tekne ve yat fuarı CNR Avrasya Boat Show kapılarını ziyaretçilere açıyor.