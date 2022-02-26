Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 3. günde de devam ediyor. ABD ve diğer batılı ülkeler Rusya'ya bir dizi yeni yaptırım açıklamalarına rağmen Kiev ve Moskova arasında diplomatik girişimler devam ederken henüz bir sonuç alınamadı. Çatışmalar, Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresinde yoğunlaştı.

İşte dakika dakika bölgeden gelişmeler...

10.25: Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan çatışmaların 3. gününde yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ordusunun Rus güçleriyle çatışması sonrasında ülke genelinde 3 bin 500'den fazla Rus askerinin öldürüldüğü ve 14 savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi.

10.19: Zelenskiy sabah erken saatlerde Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştüğünü ve Ukrayna'nın ortaklarından gelecek silah ve mühimmatların yolda olduğunu duyurdu. Zelenski 'Anti Savaş koalisyonu çalışıyor' ifadesini kullandı.

09.45: Reuters, Kiev yakınlarındaki Zhuliany Havaalanı'nın füzeyle vurulduğunu duyururken, Kiev belediyesinden yapılan açıklamada sivillerin yaşadığı bir binanın da isabet aldığı bilgisi geçildi.

Kiev'de çok katlı bir bina Rus füzesiyle vuruldu

KİEV DİRENİYOR

09:15: Rus ordusu Kiev'e ilerlemeye devam ediyor. Kiev'in dışındaki hidroelektrik santralinin Rusların kontrolüne geçtiği bildirildi. Santral şehrin hemen dışında yer alıyor.

09.10: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kiev hükümetinin teslim olduğu yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Silahları bırakmayacağız" dedi. ABD basınındaki iddialara göre Zelenski, Washington'ın tahliye teklifini de geri çevirdi.

08.24: Reuters haber ajansı Kiev'de hükümet binalarının yakınlarında silah seslerinin duyulduğu bilgisini geçti. Ukrayna ordusu ise Sumi Poltova ve Mariupol yakınlarının hava saldırısıyla vurulduğunu aktardı.

05.40: Ukrayna Interfax Ajansı: Rus birlikleri elektrik santrallerini hedef alacak.

05.20: Ukrayna ordusu: Rus askerleri Kiev'deki Ukrayna askeri üssüne saldırdı, saldırı püskürtüldü.



04.20: Reuters, top atışı seslerinin Kiev kent merkezinden de duyulduğu bilgisini geçti.



02.55: Ukrayna Hava Kuvvetleri, Donbas'ta bir Rus helikopteri ve bir Su-25 savaş uçağının vurulduğunu açıkladı.

Hava Kuvvetleri'nin Facebook hesabından yaptığı açıklamada, gece yarısı civarlarında Donbas bölgesinde S-300 hava savunma füze sistemi ile 1 Rus helikopteri ve 1 Su-25 savaş uçağının vurulduğunu duyurdu.

02.07: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus hava indirme birliklerini taşıyan bir uçağın vurulduğunu duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna hava savunma sistemlerinin, Vasilkiv bölgesinde Rus hava indirme birlikleri paraşütçü askerleri taşıyan İl-76 model uçağı vurduğu bildirildi.



Kiev yakınlarında bulunan Vasilkiv, başkentin merkezine 35 kilometre mesafede bulunuyor.



01.47: Rusya Federasyonu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan oylamada, Ukrayna'daki saldırılarını kınayan karar tasarısını veto etti.

01.28: Ukrayna'nın Vinnytsia İl Devlet İdaresi Başkanı Sergiy Borzov, Vinnytsia bölgesinde Kalinovka yakınlarında Rus Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü bildirdi.



01.20: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bu gecenin zor geçeceğini ve Kiev’in kaybedilmemesi gerektiğini söyledi.



Bu gecenin gündüzden daha zor geçeceğini ifade eden Zelenski

Kiev'in kaybedilmemesi gerektiğini belirtti.



Kendilerini neyin beklediğini bildiklerini söyleyen Zelenski, "Bu gece dayanmalıyız. Ukrayna'nın kaderi tam şu anda belirleniyor" diye konuştu.



00.57: Reuters, Rus birliklerinin, Ukrayna'nın güneyindeki Melitopol kentine girdiği bilgisini geçti.



00.36: Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin Rusya lideri Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a yaptırım uygulayacağını açıkladı. Belarus liderliğine de ek yaptırımlar getirileceğini belirten Trudeau, "Kanada Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasını destekliyor" dedi.



00.15: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Basın Sözcüsü Sergiy Nikiforov, ülkesinin Rusya'nın müzakere teklifini reddettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, iki ülkenin görüşmelerin yeri ve zamanı konusunda istişarelere devam ettiğini bildirdi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın müzakere teklifini reddettiğini söylemişti.



00.08: Bulgaristan hava sahasını Rus havayollarına kapattı.



00.05: Rusya Dışişleri, "ABD ile ilişkilerimiz geri dönüşü olmayan noktaya yaklaşıyor" açıklaması yaptı.

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