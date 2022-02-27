Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 4. gününde saldıırlarına devam ediyor. Birçok şehri bombalayan Rus ordusu saldırılarına bir yenisini daha ekledi ve bir barajı patlattı.

Rus Birlikleri Kırım'ın kuzeyindeki inşa edilen bir barajı kontrol altında tutmak için bombalayarak imha etti.

KIRIM'IN SU İHTİYACININ ÇOĞUNU KARŞILIYORDU

Bombalanan baraj Kırım'ın Rusya tarafından ilhakından sonra, su akışını kontrol ve kesmek üzere Dinyeper nehri üzerine inşa edilmişti. Dinyeper, Kırım'daki su ihtiyacının yüzde 85'ini karşılıyordu.

Ukraynalılar Rus işgaline karşı hendek kazmaya başladı Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine direnen halk, Rus ordusuna karşı hendek kazarak engel olmak istiyor.

Ukrayna'dan tahliye! İlk kafile Türkiye'ye ulaştı Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Dışişleri Bakanlığı organizasyonuyla ülkeden kara yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşlarının bulunduğu ilk kafile, Türkiye'ye giriş yaptı.

Çeçen lider Kadirov'dan Ukrayna açıklaması: Şok olduk,savaşmayacağız Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyet lideri Ramazan Kadirov, Rus ordusuna destek için Çeçen birliklerini Ukrayna'ya gönderdi. Kadirov, Ukrayna'da gördükleri silahlanma karşısında şoka uğradıklarını, savaşma niyetleri olmadıklarını söyledi.