Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 4. gününde Rus ordusunun saldırıları devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in açıklamasına göre işgalde 64 sivil hayatını kaybederken 240 sivil ise yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, gazetecilere Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkında açıklamalarda bulundu. Konaşenkov Rus ordusunun, Ukrayna'nın doğusundaki Novoahtırka, Smolyaninovo'nun yanı sıra Stanitsa Luhanska, Heniçevsk yerleşim birimleri ile Herson Havaalanı'nı kontrol altına aldığını söyledi. Konaşenkov, ayrıca Herson ve Berdyansk kentlerinin de bloke edildiğini belirtti.

'31 HAVA SAVUNMA FÜZE SİSTEMİ VAR'

Ukrayna ordusuna karşı uzun menzilli seyir füzelerini, hava ve denizden kullandıklarını kaydeden Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait toplam 975 askeri altyapı tesisi Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından imha edildi. Bunların arasında 23 komuta merkezi, 43 radar istasyonu, 31 hava savunma füze sistemi var." dedi.

'471 UKRAYNA ASKERİ ESİR ALINDI'

Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait toplam 223 tank, 28 uçak, 39 çok namlulu roketatar ve 143 askeri teçhizatın imha edildiği bilgisini paylaştı ve 471 Ukrayna askerinin esir alındığını kaydetti.

Dünyanın gözü Ukrayna'dayken Kim Jong-un'dan tehlikeli hamle Dünya Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğe odaklanmışken Kuzey Kore'den tehlikeli bir hamle geldi. Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını açıklarken Japonya dünya gündemine dikkat çekerek Kuzey Kore'ye diplomatik protesto verildiğini bildirdi.

Ukrayna: Rus askerleri demoralize oldu, emirleri uygulamıyor Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşta 4. gününde çatışmalar devam ederken Ukrayna Büyükelçiliği’nden açıklama geldi. Türkiye'deki Ukrayna Büyükelçiliği Rus askerlerinin demoralize olduğunu ve emirleri uygulamadığını söyledi.

Karşılaşmaya 'Ukrayna' damgası: Zinchenko gözyaşlarına hakim olamadı Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal sonrası "Ülkem, Ukraynalılara ait ve kimse onu asla sahiplenemeyecek" ifadesini kullanan Manchester City'nin Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zinchenko, Everton karşılaşmasında tribünlerin Ukrayna'ya olan desteğini görünce gözyaşlarına hakim olamadı.