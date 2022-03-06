Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı işgali devam ederken ortaya yeni bir iddia atıldı. Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre, ABD'li yetkililer, Polonya'nın Ukrayna'ya Amerikan F-16 savaş uçakları karşılığında Sovyet döneminden kalma uçaklar sağlayacağı bir anlaşma üstünde çalıştığı belirtildi.

GİZLİ ANLAŞMA ARAŞTIRILIYOR

ABD’li yetkililer tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, Ukrayna’ya Rus işgaline direne bilmesi için ABD'nin Polonya'nın Amerikan F-16 savaş uçakları karşılığında Ukrayna'ya Sovyet döneminden kalma uçaklar göndereceği bir anlaşmanın araştırıldığı belirtildi.

F-16’LAR KARŞILIĞINDA VERİLECEK

ABD'nin Wall Street Journal gazetesinin aktardığı habere göre, Beyaz Saray’ın, ABD'nin Polonya'ya belli sayıda F-16 verebileceği, buna karşılık da Varşova'nın Kiev'e Sovyet dönemine ait savaş uçaklarından temin edebileceği iddia edildi.

UKRAYNALILAR RUS YAPIMI UÇAKLARLA UÇACAK

Bir Beyaz Saray yetkilisinin ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Bu konuda Polonyalılarla çalışıyoruz ve diğer NATO müttefiklerimizle istişare ediyoruz" dedi. Kararın bir kısmı, ABD'nin uçakları Ukrayna'ya devretmesi karşılığında Polonya'ya neler sağlayabileceğine bağlı.

Ukraynalı pilotların, bu sistemler üzerinde uçmak için özel olarak eğitildikleri için Rus yapımı uçaklara ihtiyaç duydukları bildiriliyor.

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