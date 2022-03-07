Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi 12'nci gününde sürüyor. Dünyanın gözü kulağı Ukrayna topraklarına çevrilmişken, bölgeden haberler gelmeye devam ediyor. Rusya basınından Pravda'nın haberine göre, Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e yönelik açıklamalarda bulundu. Kadirov, Zelenskiy'den istifa etmesini ve görevini Viktor Yanukoviç'e devretmesini istedi.

Putin'e yakınlığıyla bilinen ve Ukrayna'ya karşı Rusya'nın yanında savaşmak için bölgeye asker gönderen Çeçen lider Kadirov, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Ukrayna liderine 'şansını zorlamaması' için tavsiyede bulunan Kadirov, "Kaçacak yerin yok. Yasalara göre Viktor Yanukoviç hala Ukrayna'nın lideri. Görevini ona ver ve kaderine razı ol" dedi.

"ŞANSINI ÇOK ZORLAMA"

Mesajında Gürcistan'ın eski lideri Saakaşvili'yi hatırlatan Kadirov, "Gerçekten korkuyla yaşayarak hayatının sonuna kadar Saakaşvili'nin izinden gitmek istiyor musun? Bu senin için en iyi seçenek olmaz, değil mi? Şansını çok zorlama. Ben seni bir başkan olarak görmüyorum ve o şekilde hitap etmiyorum. Yasalara göre Viktor Yanukoviç hala Ukrayna'nın lideri. Görevini ona ver ve kaderine razı ol" dedi.

"KAÇACAK HİÇBİR YERİN YOK"

Sözlerine devam eden Kadirov, "Rusya'ya güveniyorsan ve diyaloğa hazır olursan, o zaman sana doğru adım atmaya, sana sığınma hakkı vermeleri ve kendini kurtarman için Rusya Devlet Başkanı'ndan bizzat ricada bulunmaya hazırım. Bütün bunlar, şimdi beni dinlersen ve tek şansını kullanırsan mümkün olacak. Kaçacak bir yerin yok" ifadelerini kullandı.

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov

AKIL HASTALARINI REHİN ALDI

Geçtiğimiz günlerde Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov'un askerleri Ukrayna'da Kiev bölgesinde yer alan Borodyanka kentindeki ruh ve sinir hastalıkları hastanesine baskın düzenledi. Kiev Valisi Oleksiy Kuleba konuya ilişkilin yaptığı açıklamada, Rus ordusuna bağlı Kadirov birliklerinin Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Borodyanka kentinde yer alan bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesine ele geçirdiklerini ve hastanenin etrafına mayın döşeyerek, o bölgeden Ukrayna ordusuna topçu atışları yaptıklarını duyurdu.

Vali Kuleba açıklamasında, düşmanlarının sivillerin arkasına saklandığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Borodyanka kentinden aldığımız bilgilere göre Kadirov'un askerlerinin ruh ve sinir hastalıkları hastanesine girip içerdekileri rehin aldığını öğrendik. Hastanenin etrafına mayın döşedikten sonra oradan Ukrayna askerlerinin üzerine topçu atışları gerçekleştiriyorlar. Hastanede, 100’ü yatılı, 500 civarında hasta mevcut. Personeller ve hastalar işgalcilerin elinde. Düşman, çocukların ve hastaların arkasına saklanıyor.''

Kadirov'un askerleri Ukrayna'da akıl hastalarını rehin aldı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine destek veren Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov tarafından bölgeye gönderilen askerlerin, Kiev'de bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesini ele geçirdiği ve içerideki akıl hastaları ile hastane personellerini rehin aldığını iddia edildi.

Çeçen lider Kadirov'dan Putin'e: Sizin için ölmeye hazırım Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek, 'Sizin için ölmeye hazırım' dedi.