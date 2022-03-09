Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırıların 14’üncü gününde, ilginç bir iddia ortaya atıldı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesine saldıracağını iddia etti. Aynı zamanda Ukrayna ordusuna ait gizli belgeleri paylaştı.

GİZLİ EMİR YAYINLADI

Konaşenkov yaptığı açıklamada, Ukrayna Ulusal Muhafızları Komutanı General Mykola Balan'ın, 22 Ocak 2022 tarihinde gizli bir emir yayınladığını söyledi.

DONBAS’A SALDIRACAKLAR İDDİASI

Paylaşılan emrin ilgili birliklere gönderildiğini belirten Konaşenkov, belgelerdeki imzaların orijinal olduğunu belirtti. Konaşenkov, söz konusu emirde, ilgili askeri birliklerin Donbas'ta ortak kuvvetler operasyonu bölgesinde saldırıya geçmesi için hazırlanması planının yer aldığını kaydetti.

Rusya'nın bulduğunu iddia ettiği belge.

“YANLIŞ AÇIKLAMALARIYLA BELLİ OLUYOR”

Şubat ayında Ukrayna makamlarının Donbas sorununu güç yoluyla çözme planı olmadığını, diplomatik ve siyasi adımlara bağlılıklarını açıkladığını dile getiren Konaşenkov, "Ancak Ukrayna Ulusal Muhafızları'nın gizli taarruz belgelerinin orijinalleri, bu açıklamaların yanlışlığını açık bir şekilde kanıtlıyor.

Şu ana kadar belirsiz olan tek bir soru var: Mart ayı başında Ukrayna güçlerinin Donbas'a saldırı planlanması ve hazırlanmasına ABD yönetimi ve NATO müttefikleri ne kadar derinden dahil oldular?" ifadelerini kullandı.

İmzalar orjinal.

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