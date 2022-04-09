Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ziyaret gerçekleştiriyor.

Johnson, ziyareti çerçevesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden Andrij Sybiha Facebook hesabından iki liderin fotoğrafını paylaşarak "baş başa görüşme" yaptıklarını ifade etti.

Sybiha, "İngiltere, Ukrayna'ya savunma desteğinde, savaş karşıtı koalisyonda, Rus saldırganlığına yönelik yaptırımlarda liderdir" dedi.

Johnson'ın Kiev ziyareti daha önce kamuoyuna duyurulmamıştı.

Pentagon duyurdu: Kiev ve Çernigiv çevresindeki Rus birliklerin tamamı çekildi Üst düzey bir Pentagon yetkilisi, tüm Rus güçlerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev ve Çernigiv kentlerinden çekildiğini açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Kiev'e gidiyor AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek için bu hafta içinde Kiev'e gidecek.