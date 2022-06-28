Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İdlib'de yeni bir saldırı düzenledi. Açıklamada, El Kaide bağlantılı El Hurras örgütünün üst düzey elebaşlarından olduğu iddia edilen Ebu Hamza el Yemeni'yi hava saldırısıyla hedef aldıklarını belirti.

CENTCOM, "CENTCOM Kuvvetleri, 27 Haziran'da Suriye'nin İdlib ilinde El Kaide bağlantılı bir terör örgütü olan Hurras al-Din'in üst düzey lideri Ebu Hamza el Yemeni'yi hedef alan bir kinetik saldırı düzenledi. Ebu Hamzah el Yemeni, saldırı sırasında bir motosiklet üzerinde yalnız seyahat ediyordu." şeklinde bir yazılı açıklama yaptı.

Hava saldırısı sonucunda söz konusu kişinin öldürülüp öldürülmediği yazılı açıklamada beliritilmezken, ilk incelemede sivil kaybı olmadığı açıklandı.

Dünya tarihindeki en geniş çaplı terör eylemlerinden biri '11 Eylül saldırısı' olarak da bilinen ABD'deki İkiz Kuleler'e yönelik saldırıydı. 11 Eylül 2001 Salı sabahı Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen bu saldırıyı Afganistan merkezli El Kaide terör örgütü üstlendi. Örgüt, 4 uçağın yönetimini ele geçirerek çeşitli saldırılar düzenledi. Uçaklardan ikisi New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin binaları olan İkiz Kuleler'e çarparak 2 bin 977 kişinin ölümüne neden oldu. Üçüncü uçak ise ABD Savunma Bakanlığı binası Pentagon'un bir bölümüne çarptı. Kaçırılan dört uçaktaki toplam 246 yolcu ve mürettebatın tamamı da hayatını kaybetti.

AB, DEAŞ ve El Kaide'yi içeren yaptırım listesini genişletti Avrupa Birliği (AB), terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yaptırımlar kapsamında listeyi genişletti ve bir grup ile üç kişiyi daha yaptırım listesine dahil etti.

ABD'de endişe: Taliban sonrası El Kaide canlanabilir Amerikalı yetkililer, Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesi halinde El Kaide terör örgütünün yeniden canlanmasından endişe ediyor.