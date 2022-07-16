Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Selam Sarayı'nda Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı. Suudi Arabistan yöneticileriyle önemli görüşmeler yaptığını dile getiren Biden, Cidde'deki görüşmelerde enerji güvenliğini ele aldıkları ve temiz enerji konusunda Suudi Arabistan'ın ABD ile ortaklığa gireceğini ifade etti.

Biden, Rusya, Çin ve İran'ı hedef alarak, “Dünyada ve Orta Doğu'daki düzeni baltalamaya yönelik çabalara şahit oluyoruz." diyerek sözlerine başladı. Biden, “Çin, Hint-Pasifik bölgesi başta olmak üzere dünyada baskısını artırıyor, Rusya ise komşusu Ukrayna'ya karşı acımasız ve haksız bir savaş sürdürüyor, İran da Orta Doğu'daki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine devam ediyor.” dedi.

Buna karşılık ABD'nin bölgede aktif bir ortak olmaya devam edeceğini ve bölgedeki müttefiklerine terörle mücadelede destek olacağını ifade eden Biden, "Asla çekip gitmeyeceğiz ve bölgede Çin, Rusya veya İran tarafından doldurulacak bir boşluk bırakmayacağız." dedi. Bununla birlikte, Biden, Kızıldeniz'deki Tiran ve Sanafir adalarında görev yapan barış gücünün oradan ayrılacağını sözlerine ekledi.

İRAN’IN NÜKLEER SİLAH EDİNMESİNE İZİN VERMEYECEĞİNİ TEKRARLADI

İran ile nükleer silah görüşmelerine de değinen Biden, ABD'nin diplomatik çabalarını sürdüreceğini ancak İran'ın nükleer silah edinmesine asla izin vermeyeceğini vurguladı. Biden, "ABD, kurallara dayalı uluslararası düzene katkıda bulunan ülkelerle ortaklığını desteklemek ve güçlendirmek için çalışacak. Bu ülkelerin de kendilerini dış tehditlere karşı koruyabilmelerini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki kara savaşlarının ve ABD güçlerinin katıldığı savaşların halihazırda devam etmediğini ve bu durumdan gurur duyduklarını aktaran Biden, "Bölgede hiçbir ülkenin bir diğerini askeri yollarla kontrol etmesine izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan'ın güvenlik ve askeri ihtiyaçları ile ülkenin karşılaşabileceği tehditleri ele aldıklarını, Yemen konusunu da görüştüklerini aktaran Biden, "Suudi Arabistan yöneticileriyle Yemen'deki ateşkesi uzatma konusunda mutabık kaldık." dedi.

SUUDİ ARABİSTAN İLE İSRAİL ARASINDA ANLAŞMA

Suudi Arabistan Kralı ve Veliaht Prens ile önemli görüşmeler yaptıklarını ve aylar süren ‘sessiz diplomasi’ sonrasında pek çok başarıya imza attıklarını kaydeden Biden, "Bu bağlamda Suudi Arabistan hava sahasını tüm sivil uçuşlara açacak. Bu kararı takdir ediyoruz. Bu önemli bir durum ve çok büyük bir başarı. Bu, Suudi Arabistan hava sahasının, İsrail'e açılacağı anlamına geliyor." dedi.

Suudi yetkililerle enerji konusunu görüştüğünü de dile getiren Biden, yüksek enerji fiyatlarını kontrol altına alabilmek için petrol üreten ülkelerin gelecek haftalarda üretim kotalarını artırmalarını beklediklerini söyledi.

Irak'ı, Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) elektrik şebekesine Suudi Arabistan ve Kuveyt üzerinde bağlama konusunda da mutabık kaldıklarını aktaran Biden, G5 teknolojisi için Suudi Arabistan'la ortaklık için anlaşmaya vardıklarını söyledi.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ KONUŞULDU

Prens bin Selman ile görüşmede gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini gündeme getirdiğini söyleyen Biden, "Görüşmede görüşümü belirttim ve çok net bir şekilde ABD Başkanı'nın insan hakları konusunda sessiz kalmaması gerektiğini söyledim. Prens bin Selman'a bu olaydan onun sorumlu olduğunu düşündüğümü söyledim." dedi. Biden, bin Selman'ın da kendisine olayın sorumlusu olmadığını ve sorumlular hakkında gerekli adımları attığını söylediğini ifade etti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan petrol açıklaması: 'Günlük 13 milyon varile çıkacak' ABD Başkanı Joe Biden, Arap ülkelerini ziyaret ediyor. Biden'ın ziyareti sırasında konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, petrol üretim kapasitesini günlük 13 milyon varile çıkaracaklarını tekrarladı.

Al Jazeera: Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde yeni dönem başlayacak Suudi Arabistan Veliahtı Prens Muhammed Bin Selman’ın Türkiye ziyareti dış basında da yankı buldu. Al Jazeera internet sitesi, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde yeni dönem başlayacağını ifade etti.