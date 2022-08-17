Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir yardımcı pilot yüzünden felaket yaşandı. 29 Temmuz günü Raleigh-Durham Uluslararası Havalimanı'nın yaklaşık 30 mil güneyinde korkunç bir olay meydana geldi. Kargo uçağı iniş denemesi esnasında sağ tekerleğini kaybetti.

ÖZÜR DİLEYEREK UÇAKTAN ATLADI

Uçağın tekerleğini kaybetmesiyle beraber başarılı bir iniş yapamayacağını anlayan yardımcı pilot Charles Hew Crooks, kendisini suçlu hissetti ve uçağın iniş takımlarına da zarar vermesinin ardından yanındaki diğer pilottan özür dileyerek uçaktan atladı. Uçak içindeki diğer pilotla beraber yere çakıldı.

PİLOTU DA CANINDAN ETTİ

NTSB'den bir rapora göre, Crooks "Koltuğundan kalktı, kulaklığını çıkardı, özür diledi ve arka kapıdan uçaktan atladı. Öte yandan kendini suçlu hissedip canını kıyan pilot diğer pilotu da canından etti. İntihar eden pilotun cesedi bir mülkün ağaçlarının arasında bulundu.

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