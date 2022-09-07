Türkiye Gazetesi

ABD'nin New York eyaletindeki Manhattan adasında arsenik paniği yaşanıyor. Turistik bölge olan East Willage yakınlarında binlerce kişinin kaldığı Jacob Riis isimli komplekste yüksek düzeyde arsenik belirlendi. Bunun ardından acil durum ilan edildi.

"MUSLUK SUYU İÇMEYİN"

Günlerdir süren kriz sebebiyle kompleksin bahçesine yardım çadırları kuruldu. Amerikalıların, yemek pişirmek ve yıkanmak için çadırlara bırakılan şişe sularını taşıdıkları görüldü. Manhattan İlçe Başkanı Mark Levine, 6 blokluk kompleksin sakinlerine "Musluk suyunu içmeyin" çağrısı yaptı. Levine, su tesisatının temizlenme işleminin devam ettiğini duyurdu.

AMERİKALILAR İSYAN ETTİ

Komplekste oturanlar ise bulanık ve kahverengi akan musluk sularının görüntülerini sosyal medyada paylaşıp "Yetkililer bu konuda yeterince hızlı hareket etmiyor" şeklinde şikayetlerde bulundu.

GÜVENLİ SINIRI AŞTI

Öte yandan, Federal Çevre Koruma Ajansı (EPA) 2001'den bu yana, arsenik seviyeleri için bir milyarda 10 parçayı güvenli sınır olarak kabul ediyor. Söz konusu kompleksteki apartmanların musluk suyunda bu oranın 12-14 seviyesinde olduğu aktarılıyor.

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