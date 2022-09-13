Türkiye Gazetesi

Ukrayna’daki savaş yeniden şiddetlenmeye başladı. Ağustos ayının son günlerinde taarruza geçen Ukrayna ordusu, Harkiv bölgesinde ilerlemeye başladı. İngiliz The Times gazetesi "Rusların ön cephesi hemen hemen çöktü. Batılı silahlarla ve olağanüstü savaşma iradesiyle Ukraynalılar büyük bir başarı elde etti. Ancak bir zafer yürüyüşü için çok erken. Yine de Rusya’nın moralinin çökmesiyle ve Ukrayna’nın destekçileri, yardımlarının farkını göstermesiyle güven kazanan Ukrayna için zaferi ciddi bir ihtimal gibi gözükmeye başladı" yorumunda bulundu.

ZELENSKİY’DEN TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, büyük yerleşim birimlerinden olan ve mart başında Rus güçlerinin eline geçen Balakliya şehrinin, geri alındığını doğruladı. Ukrayna güçleri ayrıca Vovçansk, Şevçenkova, Kupianks, İzyum gibi stratejik öneme sahip yerleşim birimlerine de girdi. Zelenskiy, Ukrayna güçlerinin Harkiv cephesinde ilerleyişini sürdürdüğünü belirtti.

Rus yetkililer yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı kapsayan 40’tan fazla yerleşim biriminden çekilmeyi 'taktik' olarak açıklasa da, Ukrayna’daki diğer sivil noktaları bombalamaya başladı. Rus ordusu, Harkiv, Donetsk, Zaporijya, Dnipropetrovsk ve Sumi bölgelerini füzelerle vuruyor. Saldırılar sebebiyle sivil yerleşim yerleri zarar görürken; bölgedeki hemen hemen bütün elektrik şebekeleri ve altyapılar hasar aldı. Saldırılara tepki gösteren Zelenskiy "Sivil ve önemli altyapıya kasıtlı füze saldırıları yapılıyor. Buralarda askerî tesisler yok" dedi.

TERMİK SANTRALE SALDIRI

Rus ordusunun sivil altyapıyı hedef alması sonucu Ukrayna’nın birçok noktasında elektrik kesintileri yaşandı. Harkiv Valisi Oleg Sinegubov, hedef alınan termal santralde bir çalışanın Rusya’nın füze saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rusya Ukrayna ordusunun savaş zayiatını açıkladı ​Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Eylül ayındaki çatışmalardaki kayıpları ile ilgili açıklama yaptı.

Ukrayna'dan Harkov açıklaması: Geri aldık Ukrayna, Rusya’nın başlattığı işgal girişimine karşı hamle yaparak kritik şehirlerden olan Harkov’u geri aldığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşın 200. gününde Harkov bölgesindeki Chkalovske yerleşim yerinin Ruslardan geri alındığını duyurdu.