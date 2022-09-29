Türkiye Gazetesi

Rusya - Ukrayna savaşında 8 ay geride kalırken, son dönemde Putin'in nükleer silah kullanavağı iddiaları dünya gündemine bomba gibi düşmüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM'de yaptığı konuşmada 'Hangi durumlarda nükleer silah kullandığımız belli' diyerek iddiaların ucunu açık bırakmıştı.

The Mirror'da da İngiliz ve Amerikan istihbarat örgütlerine dayandırılan bir haberde, Putin'in, savaşı kendi lehine çevirmek için nükleer bir saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi.

"ÖLÜ BÖLGE OLUŞTURABİLİR"

The Mirror'a konuşan İngiliz güvenlik kaynakları, son Ukrayna taarruzu sonrası seçenekleri azalan Rusya'nın, ilhak referandumu yapılan dört bölgenin batısına bir taktik nükleer saldırı düzenleyebileceğini öne sürdü.

Habere göre Rusya, söz konusu bölgelerin batısına yönelik düzenleyeceği sınırlı bir nükleer saldırı ile Ukrayna ordusunun yaklaşmasını engellemek adına "radyasyonlu bölge" (ölü bölge) oluşturabilir.

Haberde yer verilen diğer bir endişe kaynağı ise Rusya'nın deniz haberleşme kablolarını hedef alması.

Kremlin'den referandum açıklaması: 4 bölge yarın Rusya'ya katılacak, Putin dünyaya duyuracak Kremlin Sözcüsü Peskov, "30 Eylül’de yeni bölgelerin Rusya’ya katılmasına ilişkin Kremlin’de imza töreni düzenlenecek." açıklamasında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de kapsamlı bir konuşma yapacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tanıdığım Putin dediğini yapar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Nükleer savaş iddialarına değinen Erdoğan, bedelinin felaket olacağını vurgulayarak, "Bunu bırak konuşmayı, düşünmemek gerekir. Bunları zaten hiç gündeme getirmeden, diplomasi yoluyla bu işi çözmek en isabetli adım olacaktır." dedi. Ukrayna'nın işgal edilen bölgelerindeki referandum ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Ukrayna'nın işgal edilen bölgelerindeki referandum olayı, ilhak kararı çıkarsa ki endişeliyim. Tanıdığım Putin kafasına bir şey koyduysa onu bir şekilde yapar. Onun için yarınki görüşmemizi randevu verilirse çok çok önemsiyorum." ifadelerini kullandı.

ABD'li Senatör: Putin nükleer silah kullanırsa üstüne çökeriz ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sert çıktı. Graham "Putin, Ukrayna'ya yönelik tehditlerini sürdürüp nükleer silah kullanırsa, bunu büyük ölçekte NATO'ya yönelik bir saldırı sayarız" dedi.