Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna arasında kriz devam ederken tüm dünyada Rusya Devlet Başkanı Putin'e tepkiler dinmek bilmezken Rusya'da da savaşa karşı çıkanlar olmuştu. Hatta Rus devlet kanalında çalışan bir spikerin canlı yayınında bir pankartla Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan tavırlara başka bir kanal çalışanı tepkisini göstermişti. İşte o Rus spikerin ülkeden kaçtığı iddia edilmişti. Ünlü sunucunun ortaya çıktığı yer ise duyanları şaşkına uğrattı.

Rus devlet kanalının spikeri Yekaterina Andreyeva, ‘İstanbul’a kaçtı’ iddialarına ilişkin Türkiye’de olduğunu doğruladı ve ‘Peygamberler şehri Urfa’dan enerjiyi Moskova’ya getireceğim’ ifadelerini kullandı. Spiker Andreyeva, aynı kanalda çalışan Marina Ovsyannikova’nın canlı yayında savaş protestosuyla yayında adeta şaşkına dönmüş ancak tepki vermemişti.

TÜRKİYE'DE OLDUĞUNU DOĞRULADI

Rusya'da devlet 1. kanalı ORT'nin yıllardır ana haber spikerliğini yapan Yekaterina Andreyeva, Kseniya Sobçak'ın imalı "İstanbul'a uçtu" paylaşımına cevap verdi. Sosyal medyada ‘ülkeyi terk ettiği’ iddialarına da karşılık veren Rus spiker, Türkiye'de bulunduğunu doğruladı.

Ünlü spiker sosyal medyada paylaştığı açıklamada İstanbul ve Şanlıurfa'yı gezeceğini açıklayıp "Peygamberler şehrinin enerjisini Moskova'ya getireceğini" söyledi.

CANLI YAYININDA DÜZENLENEN PROTESTO ÇOK KONUŞULMUŞTU

Spikerle aynı kanalda çalışan Marina Ovsyannikova, Andreyeva'nın canlı yayınında elinde bir pankartla protesto gösterisi düzenlemiş ve Ukrayna'ya düzenlenen askeri operasyona karşı çıkmıştı. Andreyeva yayın sırasında tepki vermemişti.

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