Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde seri katil paniği yaşanıyor. Stockton kentinde 6 kişi öldürüldü 1 kişi yaralandı. Polis, öldürülen kişilerin gece saatlerinde hedef alındığını belirtti. Kentte alarm verilirken vatandaşlara uyarı yapıldı. Polis seri katilin yakalanmasına yardımcı olacak kişilere ödül verileceğini açıkladı.

SİYAH KAPÜŞONLU MONTLA GEZİYOR

Cinayetlerin temmuz ve eylül arasında işlendiği ve 5 kişinin öldüğü belirtildi. Geçen yıl da aynı bölgede bir kişinin öldürüldüğü kaydedildi. Bir kadınsa silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kadın, katilin üzerinde, siyah kapüşonlu mont, koyu renkli pantolon ve cerrahi maske olduğunu söyledi. Balistik incelemede de cinayetlerin aynı silahla işlendiği ortaya çıktı. Katil yaklaşık bir yıldır sessizdi. Polis, katilin bir yıldır neden ortada olmadığı sorusuna bir yanıt bulamadı.

EĞLENCEDEN DÖNENLERİ HEDEF ALIYOR

Olaya ilişkin değerlendirme yapan NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay "Bir tarzı var bu seri katilin, örneğin zamanlama tarzı. Genellikle gece yarısından hemen önce, 23.30 sularında veya gün ışığı doğmadan önce kurbanlarını belirliyor. Bu katilin genellikle eğlenceden dönen kişileri hedef aldığını anlatılıyor" dedi.

TEK BAŞINA DOLAŞMAYIN UYARISI

Yetkililer, kurbanların bazılarının evsiz olduğunu açıkladı. Polis, katilin bu cinayetleri neden işlediğinin henüz belli olmadığını duyurdu. Kaliforniya sakinlerine de geç saatlerde, tek başlarına dolaşmamaları yönünde uyarılar yapılıyor. Katilin yakalanmasına destek olan kişilere ise 125 bin dolar ödül verilecek.

En uzun süre hapis yatan seri katil dışarı çıktı: İlk işi şehri dolaşmak oldu İrlanda’da seri cinayetleri ortaya çıktıktan sonra tutuklanan ve ülkede en uzun süre hapis yatan suçlu olan John Shaw, 46 yıl sonra ilk kez izinle dışarı çıktı. Shaw'a iki sivil memurla bir günlüğüne şehri dolaşması için izin verildi. 1976'dan beri hapis yatan Shaw’a