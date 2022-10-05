Türkiye Gazetesi

2022 Nobel Kimya Ödülü'nü Carolyn R. Bertozzi, Morten P. Meldal ve Karl Barry Sharpless kazandı. Nobel Kimya Ödülü bu yıl, ‘klik kimyası’nın öncülerine gitti. Bilim insanları Carolyn Bertozzi, Morten Meldal ve Barry Sharpless, moleküler yapı taşlarının bir araya gelerek istenen yeni bileşikleri verimli bir şekilde oluşturmasını sağlayan reaksiyonları keşfettikleri için 2022 Nobel Kimya Ödülü'nü kazandı.

Açıklamada, klik kimyası ve biyoortungen kimya olarak bilinen teknolojilerin artık hücreleri keşfetmek ve biyolojik süreçleri izlemek için küresel olarak kullanıldığı aktarıldı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından verilen Nobel Ödülü’nün değeri 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 16 milyon TL). Bu arada Dr. Bertozzi Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülen sekizinci kadın. 2022 Nobel Kimya Ödülü Dr. Sharpless'ın ise ikinci Nobel ödülü.

Son dakika... Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi belli oldu 2022 Nobel Ödülleri sahiplerini buluyor... 2022 Nobel Fizik Ödülü'nü kazananlar açıklandı. Nobel Fizik Ödülü'nü bu yıl bilim insanları Alain Aspect, John Clauser ve Anton Zeilinger kazandı.

Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi belli oldu Nobel Tıp Ödülü'nü "Soyu tükenmiş homininlerin genomları ve insan evrimi ile ilgili" çalışmaları nedeniyle İsveçli Bilim İnsanı Svante Paabo kazandı.