Türkiye Gazetesi

Beyaz bir bayrakla yola çıkan Sovyet yapımı BMP-2 tankının görüntüleri viral oldu. Üç Rus asker, ellerini kaldırarak tanktan çıktı. Ukrayna'nın güneyindeki Herson’da çekilen görüntüler sosyal medyada viral haline geldi.

Söz konusu teslim olma ‘önceden planlanmış’ olarak tanımlansa da Ukraynalı askerlerin, Rus askerlerinin üzerini aradığı ve silahlarını aldığı anlar kameraya yansıdı. Ardından üç Rus askerini ‘savaş esiri’ olarak aldıkları görüldü.

UKRAYNA PEK ÇOK BÖLGEYİ GERİ ALDI

Bu arada, Ukrayna birlikleri hem güneyde Herson'da hem de kuzeyde Karkiv yakınlarında, Rusya'ya ağır kayıplar verdiriyor ve çok sayıda bölgeyi Kiev'in kontrolüne geçirmeyi başardı.

Ukrayna birlikleri iki aydan fazla bir süredir Herson'da çatışsa da son birkaç gündür ilerleme kaydetmeyi başardılar. Rus cephe hattı çökmeye başladı ve Ukraynalı askerler birkaç gün içinde 10 kilometreden fazla alanı geri aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de onlarca köyün geri alındığını açıkladı.

Bu arada, daha kuzeydeki Ukrayna birlikleri de Harkov kenti yakınlarındaki binlerce kilometrekarelik bölgeyi özgürleştirdi. Neredeyse tüm Kharkiv bölgesi Ukrayna’nın kontrolüne geçti ve birimler şimdi komşu Donetsk ve Luhansk eyaletlerine doğru ilerliyor.

Önemli bir ulaşım bölgesi olan Lyman şehri de hafta sonu Ukrayna’nın kontrolüne geçti ve askerler şimdi Oskil Nehri boyunca uzanan yerleşim bölgelerini Ruslardan almaya çalışıyor.

Ukrayna, Svatove ve Kreminna şehirleriyle birlikte, Rusya'nın neredeyse tamamen kontrol ettiği Luhansk eyaletine saldırılarını güçlendirmeye hazırlanıyor.

Son iki günde Ukrayna limanlarından 13 tahıl gemisi hareket etti Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından son iki günde 13 tahıl yüklü geminin hareket ettiğini bildirdi.

Ukrayna ordusu ilerliyor: Herson ve Harkiv'deki bazı yerleşim yerlerini geri aldı Ukrayna ordusunun Herson bölgesinde 4, Harkiv bölgesinde de bir yerleşim birimini Rus güçlerinden geri aldığı bildirildi. Sosyal medyadan da Ukrayna askerlerinin söz konusu bölgelerde girişimini gösteren görüntüler yer aldı.