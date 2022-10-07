Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz şubat ayından bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşında bilanço her geçen gün artmaya devam ediyor. Savaşı daha çok kızdıran nokta ise Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya bağlı 4 bölgeyi ilhak ettiğini açıklması oldu. Savaşta kızışma devam ederken Zaporijya'ya dün Rus güçleri tarafından füze saldırı yapılmıştı. İşte o saldırıda ölenlerin sayısı saat geçtikçe artmaya devam ediyor.

11 ÖLÜ, EN AZ 15 KİŞİ KAYIP

Zaporijya Kent Konseyi Sekreteri Andriy Kurtev, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin dün saldırı düzenlediği Zaporijya kentinde devam eden arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Kurtev, "Toplam 11 kişinin öldüğü biliniyor. En az 15 kişinin kayıp olduğu düşünülüyor" ifadelerini kullandı.

Zaporijya Bölgesel Askeri İdaresi'nin resmi Telegram kanalından dün yapılan açıklamada, Rus güçlerince Zaporijya kentine düzenlenen füze saldırısı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Rusya'dan savaşın son durumuna ilişkin açıklama: Zaytsevo ele geçirildi, Ukrayna ordusunun kayıpları büyük Rusya Savunma Bakanlığı, savaşın son durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlık, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Zaytsevo yerleşim biriminin Rus güçlerince kontrol altına alındığını kaydetti ve Ukrayna'nın bugüne kadar ki kayıplarını açıkladı.

Bulgarların Edirne’ye ‘yorgan’ akını! Rusya vanayı kapattı, karakış için son hazırlıklar... Gıdadan giyime birçok ihtiyacı için Edirne’ye gelen Bulgarlar, yaklaşan kış mevsimi öncesi hazırlıklarını tamamlamak için pazarlara akın etti. Kalabalıktan memnun olan pazarcılar da mesaiye erken başladı. Bulgarlar bu kez daha çok battaniye ve yorgan satın aldı.

Elon Musk’ın Zelenskiy’i kızdıran anketine Rusya’dan destek Milyarder iş insanı Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter’da bir anket başlatarak tepkileri üzerine çekmişti. Ankette Musk, Ukrayna – Rusya ‘barışı’ için öneriler sunmuştu. Ancak Zelenskiy başta olmak üzere pek çok kişi Musk’ın önerilerine karşı çıktı.