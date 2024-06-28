ABD'de beyaz çift, siyahi çocukları köle olarak kullandı! Komşuların anlattıkları kan dondurdu

ABD'de yaşayan beyaz bir çift, evlat edindikleri yaşları 6 ila 16 arasında değişen 5 siyahi çocuğu 'köle' olarak kullandıkları gerekçesiyle yargılanıyor. Çiftin komşuları çocukların çiftçilik yapmaya zorlandığını ve ahırda küçük bir odada kaldıklarını anlattı.

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Skandal olay ABD'nin Batı Virginia eyaletinde gerçekleşti. Savcılar, evsiz ve savunmasız gençlere yönelik bir barınaktan evlat edindiği yaşları 6 ile 16 arasında değişen beş çocuğu ahırda kilitli tutan ve "köle olarak kullanmayı" amaçlayan 62 yaşındaki Jeanne Whitefeather ile 63 yaşındaki Donald Lantz'ı hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, çifte "insan kaçakçılığı", "çocuk ihmali", "kölelik" ve "zorla çalıştırma" gibi çok sayıda suç isnat edildi. Komşular da çocukların çiftlik işçiliği yapmaya zorlandığını ve konuta girmelerine izin verilmediğini ileri sürdü.

ÇOCUKLARI AHIRDA BULDULAR

West Virginia Metro News'e göre, Kanawha County Bölge Yargıcı Maryclaire Akers, iddianameye dair basına yaptığı açıklamada, "İnsan hakları ihlalleri, bu çocukların ırkları nedeniyle hedef alındıkları ve iddianamede belirtildiği gibi temelde köle olarak kullanıldıkları gerçeğine özgüdür" dedi.

Yetkililer, ekim ayında bir sosyal yardım kontrolü sırasında çocukları çiftin evindeki bir ahırın içindeki küçük bir odada kilitli halde buldu.

ÇİFT SUÇLAMALARI REDDETTİ

Kanawha İlçesi Şerif Departmanı, olaya dair yaptığı açıklamada, "Çocukların ahırdan kendi başlarına çıkmak için hiçbir yolu, akan suları, banyo olanakları ve yiyecekleri yoktu" ifadesini kullandı.

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Öte yandan, iddiaların ardından haklarında gözaltı kararı çıkarılan Whitefeather ve Lantz çifti ise suçlamaları reddetti.