ABD'de önce patlama sonra yangın! Savrulan parçalar 400 metreden ölümüne neden oldu
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
ABD’nin Michigan eyaletinde bir depoda önce patlama meydana geldi sonra büyük bir yangın çıktı. Patlamalar sırasında etrafa saçılan enkaz parçaları 400 metre uzaklıktaki bir kişinin ölümüne neden oldu.
ABD’nin Michigan eyaletinde yer alan Detroit kentine bağlı Clinton Township’te Select Distributors adlı şirkete ait bir depoda çok sayıda patlama meydana geldi.
400 METREYE KADAR SAVRULDU, HAYATINI KAYBETTİ
Patlamalar sonucu enkaz parçaları tesisin yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta alana kadar yayılırken, tesisten yaklaşık 400 metre uzaklığa savrulan enkaz parçası 19 yaşındaki 1 kişinin ölümüne neden oldu.
Patlamaların ardından yangın çıkan tesise, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, halkın bölgeden uzak durmasını istedi. Patlamaların nedeni henüz bilinmezken, tesiste çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtildi.
Patlama, sonucu etrafa saçılan enkaz parçalarının 1 polis ve itfaiye aracına hasar verdiği aktarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı