ABD'de önce patlama sonra yangın! Savrulan parçalar 400 metreden ölümüne neden oldu

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 6 Mart 2024 00:34 - Güncelleme: 6 Mart 2024 00:37 - Güncelleme:

Abd, Michigan, Patlama, Haber

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

ABD’nin Michigan eyaletinde bir depoda önce patlama meydana geldi sonra büyük bir yangın çıktı. Patlamalar sırasında etrafa saçılan enkaz parçaları 400 metre uzaklıktaki bir kişinin ölümüne neden oldu.