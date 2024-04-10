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ABD’de Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Dünyada tüm Müslümanların sevinçle kutladığı Ramazan Bayramı kana bulandı! ABD’nin Pensilvanya eyaletinde gerçekleştirilen bir etkinlik sırasında düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

ABD basınında yer alan haberlere göre Pensilvanya eyaletinde yer alan Philadelphia kentindeki Wyalusing Bulvarı'nda bir camide yüzlerce kişinin katıldığı Ramazan Bayramı etkinliğinde yerel saatle saat 14.00'da silahlı saldırı gerçekleştirildi.
ABD’de Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı! - 1. Resim
 
Caminin dışında yaşanan saldırıda net olmamakla birlikte en az 2 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Görgü tanıklarının sosyal medyada yaptığı paylaşımlara göre polis olay yerine çok sayıda ambulans talep etti.
ABD’de Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı! - 2. Resim
 
Bir emniyet kaynağı CNN'e yaptığı açıklamada bugün öğleden sonra Batı Philadelphia'da büyük bir kalabalığa ateş açıldığını doğruladı. Çok sayıda polisin müdahale ettiği olayda 4 kişinin gözaltına alındı ve çok sayıda silahın ele geçirildi. 
 
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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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