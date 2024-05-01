ABD'li eski yetkiliden dikkat çeken açıklamalar: Erdoğan'ın sözleri Washington'ın hoşuna gitmese de...

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4 yıl Beyaz Saray’da Ulusal Güvenlik Konseyi bünyesinde Avrupa ve Avrasya İlişkileri Direktörü olarak görev yapan Matthew J. Bryza, özel açıklamalarda bulundu. Bryza'nın röportajında Türkiye hakkındaki sözleri de dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas ile ilgili sözlerinin Türkiye-ABD ilişkilerini etkilemeyeceğini söyleyen Bryza, "Washington, hoşuna gitmese de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu tür açıklamalar yapmasını zaten bekliyor" diye konuştu.

2001-2005 yıllarında Beyaz Saray’da Ulusal Güvenlik Konseyi bünyesinde Avrupa ve Avrasya İlişkileri Direktörü olarak görev yapan Matthew J. Bryza, Harici.com.tr'ye konuştu. Bryza, Orta Doğu’daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye-ABD ilişkileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail ile İran arasındaki gerilime değinen Bryza, "İsrail’in karşılık vereceği kesin bir sonuç gibi görünüyor" diye konuştu. "İsrail’e 300’den fazla hava unsuru gönderip bedelini ödemeden kalamazsınız. Bu yüzden Netanyahu’nun Başkan Biden’ın tavsiyesini dikkate almayacağını düşünüyorum" diyen Bryza, "Netanyahu ne de bence kabine üyelerinin büyük çoğunluğunun bölgesel bir savaş istemediğini biliyoruz" diye de ekledi.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

ABD Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza'nın röportajında Türkiye hakkındaki sözleri de dikkat çekti.

"Washington Ankara’yla ilişkilerde artık yeni bir sayfa açtı. Türkiye’nin uzmanlığının ABD’ninkinden pek çok durumda daha derin olduğu Orta Doğu’daki zor konularda Ankara ile daha fazla birlikte çalışıyor" diyen Bryza, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hamas hakkında olumlu konuşması yeni bir şey değil. Benim 2001’den 2004’e kadar Beyaz Saray’da çalıştığım ve 2006-2009 arasında iki kez dışişleri bakanlığında çalıştığım dönemden beri bunu yapıyor. Sürekli olarak Hamas’ın bir kurtuluş hareketi olarak olumlu bir şekilde konuştuğunu söyledi."

Bu durumun Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri etkilemeyeceğini söyleyen Bryza, "Washington, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu tür açıklamalar yapmasını zaten bekliyor, hoşuna gitmese de… Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın herhangi farklı görüşe sahip olma hakkına saygı duyduklarını düşünüyorum. Bir süredir benim görüşüm, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin sadece arabuluculuk rolünü üstlenmesini değil, hatta -kim bilir ne zaman bu korkunç savaştan çıkacak- siyasi çözümün garantörü olmasını da isteyeceği yönünde." diye konuştu.

Bryza, "Türkiye’nin oynayabileceği yararlı bir rol olduğu açık. Sanırım Washington bunu takdir etmeye başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylemi ne kadar sert olursa olsun, yeter ki Türkiye ateşkesin ve sonrasında kalıcı bir siyasi çözümün sağlanmasına yardımcı olsun. Washington’un buna değer vereceğini düşünüyorum" dedi.

"YPG'NİN ADI OBAMA DÖNEMİNDE BİLEREK DEĞİŞTİRİLDİ"

YPG'nin Suriye'de faaliyet gösteren bir terör örgütü olduğunun da altını çizen Bryza, "Amerika Birleşik Devletleri, bir terörist grupla diğerine karşı çalışmama yönündeki kendi politikasını çok samimiyetsiz bir şekilde ihlal ediyor. Ve şunu kesin olarak biliyorum ki, ABD ilk kez Obama döneminde YPG ile çalışmaya karar verdi. YPG’nin terör örgütü olduğunu bilerek, samimiyetsiz bir şekilde adını Suriye Demokratik Güçleri olarak değiştirmeye karar verdiler." ifadelerini kullandı.

ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'yi DEAŞ'a karşı kullandığını söyleyen Bryza, Washington’un Türkiye hakkındaki bilgisizliği nedeniyle bu durumun soruna yol açtığını vurguladı.

'DİASPORA ÖRGÜTLERİ TÜRKİYE İLE İLGİLİ BİLGİLERİ ÇARPITIYOR'

Bryza, "Neden dış politika entelektüel halkaların elit çevrelerinde Türkiye konusunda üst düzey bir uzmanlık yok? Diğer ülkelere odaklanıyorlar. Türkiye bize göründüğü kadar bazen Washington’da o kadar önemli görünmüyor. Ve durumun böyle olmasının bir nedeni de daha önce bahsettiğim diaspora örgütlerinin çarpıtılmış bilgileri tartışmaya dahil etmesi ve manipüle etmesidir." diye konuştu.