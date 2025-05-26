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Dünya yıllarca bu skandalı konuşmuştu! Otomotiv devinin eski yöneticileri tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya yıllarca bu skandalı konuşmuştu! Otomotiv devinin eski yöneticileri tutuklandı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Almanya’da otomobil üreticisi Volkswagen'in eski dört yöneticisi dizel skandalı (Dieselgate) nedeniyle dolandırıcılık suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Otomobil devi Volkswagen'de yaşanan dizel skandalı dünya gündemine bomba gibi düştü. 

Skandalın ortaya çıkmasından 10 yıl sonra Almanya'nın kuzeyindeki Braunschweig Bölge Mahkemesi, Volkswagen'in eski yöneticisi Heinz-Jakob Neusser’i, dizel skandalındaki rolü nedeniyle suçlu bularak 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme cezanın uygulanmasını erteledi. Eski Volkswagen Dizel Motor Geliştirme Başkanı Jens Hadler ve eski Tahrik Teknolojisi Başkanı Hanno Jelden'e de 4,5 yıla varan hapis cezası verilirken, bir eski yöneticinin çarptırıldığı hapis cezasında da hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Almanya bu skandalla çalkalanıyor! Dev otomotiv şirketi dolandırıcılık suçuyla karşı karşıya - 1. Resim

9 MİLYON OTOMOBİLİN EMİSYON YAZILIMINDA MANİPÜLASYON

Volkswagen AG eski yöneticileri, 2019’da Avrupa ve ABD'de satılan 9 milyon otomobilin emisyon yazılımında manipülasyon yapılmasına yardımcı olmakla ya da müdahale etmemekle suçlandı.

Mahkeme, sanıkların milyonlarca dizel motorun yıllarca manipüle edildiğinden haberdar olduklarının kanıtlandığını tespit etti. Sanıkların temyize gitme hakkı bulunuyor.

ÜLKE TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK EKONOMİK SKANDAL

ABD Çevre Koruma Ajansı 2015 yılının eylül ayında Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, Bugatti, Scania ve Man gibi markaları bulunan Volkswagen Grubu, uzun süre dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABD makamlarına yüksek cezalar ödemiş ve milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, "Dieselgate" nedeniyle derin bir krize sürüklenmiş ve sayısız davayla karşı karşıya kalmıştı.

Almanya tarihindeki en büyük ekonomik skandal olarak nitelenen "Dieselgate"in Volkswagen’e toplam maliyetinin 30 milyar avrodan fazla olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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