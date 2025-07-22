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Almanya'da kan donduran vahşet! Bir evde 3 ceset bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Almanya&#039;da kan donduran vahşet! Bir evde 3 ceset bulundu
Almanya, Cinayet, Avusturya, Bavyera, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki bir apartmanda 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Avusturya'da polise ihbarda bulunarak Almanya'da 3 kişiyi öldürdüğünü söyleyen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin Almanya'ya iadesi bekleniyor.

Dehşete düşüren olay, Almanya'nın Bavyera eyaletinde yaşandı. 

KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Bavyera polisince yapılan açıklamaya göre Avusturya'nın Linz kentinde 37 yaşındaki bir şahıs, Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Zwiesel yerleşim yerinde 3 kişiyi öldürdüğünü söyleyerek kendisini polise ihbar etti. Avusturya ve Alman polisinin ortak çalışması sonrası şüphelinin verdiği adreste yapılan aramada 3 kişinin cesedine ulaşıldı.

AVUSTURYA'DA GÖZALTINA ALINDI

Cinayeti ihbar eden ve gözaltına alınan şüphelinin Avusturya'dan iadesi beklenirken, Deggendorf Savcılığı ve Deggendorf Kriminal Soruşturma Dairesinin olayı aydınlatmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Öldürülen 3 kişinin ve şüphelinin kimliği hakkında bilgi vermezken, şüpheli ile ölenlerin birbirlerini tanıyıp tanımadıkları ve cinayetin nedeni belirsizliğini koruyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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