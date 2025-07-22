Çift katlı otobüs üst geçide daldı! Ortalık kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı

İngiltere’nin Manchester kentine bağlı Eccles kasabasında, çift katlı bir otobüsün üst geçide çarpması sonucu, otobüsün tavanı düştü. Feci kazada çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Dehşete düşüren kaza, İngiltere’nin Manchester kentine bağlı Eccles kasabasında Barton ile Trafford Yolu kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, üst geçidin altından geçen iki katlı bir yolcu otobüsü hızını ve yüksekliği kontrol edemeyince üst geçide daldı. Olay yerine hava ambulansı da dahil olmak üzere çok sayıda ambulans ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yollar trafiğe kapatılırken polis, halka bölgeden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.

15 KİŞİ YARALANDI

Feci olayda 3’ü ağır olmak üzere 15 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Civarda bulunan görgü tanıklarından biri, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şokta olduğunu belirterek "Sadece insanlara ve ailelerine acıyorum." dedi.

BİR ADAM NÖBET GEÇİRDİ

Başka bir tanık ise, "İnsanlara sandalye, su ve benzeri şeyler getirmek için aşağı koştuk, sağlık görevlileri orada olmadığı için komşulardan tıbbi malzeme bulmaya çalıştık.'' ifadelerinde bulundu. Görgü tanığı, kazadan sonra bir adamın nöbet geçirdiğine ve "birçok kişinin de kafasının kanadığına" tanık olduğunu söyledi.