Başbakanı da hedef almıştı! Patlayıcı içeren mektup gönderen emekliye 18 yıl hapis

İspanya'da yaşayan 76 yaşındaki emekli İspanyol Pompeyo González Pascual, 2022 yılında İspanya'nın Ukrayna'ya silah tedarikini durdurma amacıyla patlayıcı içeren altı adet mektup hazırladı.

González'in mektup gönderdiği isimler ve yerler Başbakan Pedro Sánchez, ABD ve Ukrayna büyükelçileri, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, silah şirketi Instalaza ve Madrid yakınlarındaki AB uydu merkezi oldu.

76 yaşındaki emekli İspanyol memur, geçtiğimiz Ocak ayında kuzeydeki Miranda de Ebro kasabasında gözaltına alındı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Batı'nın Ukrayna'ya verdiği desteğe karşı çıkan 76 yaşındaki Pompeyo González Pascual, İspanya'nın en yüksek ceza mahkemesi olan audiencia nacional tarafından terörizm ve patlayıcı üretmekten suçlu bulundu.

Terör suçundan 10 yıl, terör amaçlı patlayıcı madde hazırlama ve yerleştirme suçundan ise 8 yıl olmak üzere toplam 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ukrayna elçiliği çalışanı bir kişi, paketlerden birini açarken hafif yaralandı. Diğer paketler ise güvenlik görevlileri tarafından durduruldu.

González kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti ancak hakimler, yargılamada onun suçluluğunu doğrulayan önemli delillerin ortaya çıktığını söyledi.

Mahkeme, patlayıcı içeren mektupların tüm bileşenlerinin çevrimiçi olarak satın alındığını ve cihazların aynı ambalaj ve etiketlere sahip ahşap kutularda gönderildiğini açıkladı.

Telefon ve bilgisayar incelemesinde ise 76 yaşındaki adamın başbakanlık ve savunma bakanlığı internet sitelerini ziyaret ettiği, yaşlılar için hapis cezası riski ve yabancılar için Rusya'ya giriş şartları konusunda internette araştırma yaptığı belirlendi.

Cep telefonunda, o dönem İspanya'da erişimi zor olan iki Rus devlet medyası uygulaması bulundu; çünkü AB'nin Rus devletinden kaynaklanan dezenformasyona ilişkin yasağı vardı.

Mahkeme, González'in "İspanyol toplumunda büyük bir kargaşaya neden olarak İspanya, ABD ve İspanya topraklarında bulunan diğer hükümetlerin Ukrayna'ya verdiği desteği durdurması için baskı yapmaya çalıştığını" söyledi.

Mahkemede, patlamanın ve González'in mektup bombalarına eklediği şarapnel parçalarının, çeşitli şiddetlerde yaralanmalara yol açabilecek miktarda patlayıcı madde içerdiği belirtildi.