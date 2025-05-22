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ABD felaketi yaşıyor! 'Kıyametin habercisi' diyerek paylaştılar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'nin Utah eyaletinde mormon cırcır böceği istilası hayatı felç etti. Bölge halkı durumu 'kıyametin habercisi' olarak tanımlarken yetkililer alarma geçti.

ABD’nin Utah eyaletinde yaşanan monmon cırcır böceği istilası hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yollardaki ezilen böceklerin oluşturduğu kaygan zemin sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Bazı ilçelerde kar küreme araçları devreye sokularak yollardaki ölü böcekler temizlenmeye başlandı.

Bir kent felaketi yaşıyor! 'Kıyametin habercisi' diyerek paylaştılar - 1. Resim

''KIYAMETİN HABERCİSİ''

Bölge sakinleri gitgide artan istiladan dolayı endişelerini dile getirirken, bu olayı kıyametin habercisi olarak tanımlıyor. Özellikle trafiğe çıkan sürücülere dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulunan yetkililer, durumun yakından takip edildiğini kaydetti.

''SICAK HAVA KOŞULLARINDA BÖCEK İSTİLASI KAÇINILMAZ''

Öte yandan uzmanlar, ilkbahar aylarında yumurtadan çıkan bu böceklerin yaz boyunca daha büyük bir popülasyonla yeniden ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuyor.

Tarım ve çevre uzmanları, ikinci bir istilanın özellikle sıcak hava koşullarının devam etmesi durumunda kaçınılmaz olabileceğini belirtiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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