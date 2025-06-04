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Avrupa'nın göbeğinde alarma geçildi! 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana bir ilk: Binlerce kişi tahliye edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Avrupa&#039;nın göbeğinde alarma geçildi! 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana bir ilk: Binlerce kişi tahliye edildi
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Almanya’nın Köln şehrindeki tersanede 2. Dünya Savaşı’ndan kaldığı öne sürülen patlamamış bombalar tespit edildi. Olayın ardından sehirde OHAL ilan edilirken yaklaşık 20 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

Almanya’nın Köln şehrinde bulunan Deutz isimli tersanede inşaat çalışmaları esnasında  2. Dünya Savaşı’ndan kalma 3 adet bomba bulundu. İkisi 20 ton, biri ise 10 ton olan söz konusu bombalar şehirdekilerin paniğe kapılmasına yol açtı. Bombaların bulunmasının ardından harekete geçen Alman yetkililer, geniş çaplı bir tahliye operasyonu başlattı.

Bir şehri alarma geçirdi! 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana bir ilk: Binlerce kişi tahliye edildi - 1. Resim

2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA GERÇEKLEŞEN EN BÜYÜK TAHLİYE

The Guardian’ın haberine göre, bu operasyonun 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana gerçekleştirilen en büyük tahliye olduğu ifade edildi.

Alman gazetesi Bild’in haberine göre, tahliye nedeniyle, Ren Nehri üzerindeki 3 köprü, şehrin ana tren istasyonu, demiryolu trafiği, filarmoni orkestrasının binası, 2 huzurevi, belediye başkanlığı binası, kamu binaları, çok sayıda kreş, 1 hastane ve 1 müzenin kapatıldığı bildirildi.

Tahliye sebebiyle devlet TV kanalı RTL’nin binası da boşaltılırken yayınlar, Berlin’deki stüdyolara kaydırıldı.

Avrupa'nın göbeğinde alarma geçildi! 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana bir ilk: Binlerce kişi tahliye edildi - 2. Resim

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Hepimiz, bombanın etkisiz hale getirilmesi sürecinin tamamlanmasını umuyoruz. Bu, ancak şehirdeki evlerin ve iş yerlerinin zamanında boşaltılması halinde mümkün olabilir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, üç bombanın da ABD yapımı olduğu ve sert bir yüzeye temas ettiğinde patlamaya neden olacak fünye mekanizması ile donatıldığı belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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