Böylesi hiç görülmedi! Arkadaşı için çaldığı şey pes dedirtti

NASA’nın Thad Roberts isimli çalışanı, kız arkadaşına 'Ay’ı hediye edeceğine' söz verdi. Bunun için harekete geçen Roberts, 7 kilo Ay taşı çaldı. Taşları internet üzerinden satmaya çalışan genç, FBI tarafından yakalandı.

NASA eşi benzeri görülmemiş bir soygunla karşı karşıya kaldı. Thad Roberts isimli çalışan, 25 yaşındayken kız arkadaşına 'Ay’ı hediye edeceğine' söz verdi.

7 KİLOLUK AY TAŞI ÇALDILAR

Roberts, 2002 yılında Shae Saur adlı bir diğer stajyerden yardım alarak gizlice Johnson Uzay Merkezi'ne girdi ve buradan değeri 21 milyon dolar (yaklaşık 815. 815.661.002,10 TL) civarında olan 7 kilo Ay taşını çaldı.

FBI HAREKETE GEÇTİ

Çiftin çalıntı örnekleri yüklü bir fiyata internet üzerinden satışa çıkarması üzerine Belçikalı bir koleksiyoner, durumu fark edip FBI ile iletişime geçti. Çalıntı Ay taşları için uluslararası bir soruşturma başlatıldı.

İŞE YARAMAZ HALE GELDİ

NASA çalışanı olan Roberts, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. NASA’dan çalınan parçalar ise kirlenmeleri nedeniyle bilimsel olarak işe yaramaz hale geldi.